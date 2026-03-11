經典賽》台灣球迷神助攻！東京巨蛋上座率勇冠全球

東京巨蛋球迷。（記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕2026年世界棒球經典賽Ｃ組預賽昨天落幕，日本以9：0輕取捷克，在分組預賽拿到4勝0敗全勝戰績排名第一晉級8強，南韓、澳洲、台灣同為2勝2敗，比較3隊的對戰失分率，南韓取得另一張8強門票，捷克4戰全敗，與台灣、澳洲同遭淘汰。
由於數萬國內球迷飛往東京挺台灣，在東京巨蛋舉行的C組預賽人氣超級旺，10場比賽觀眾人數共計36萬5274人，平均3萬6527人，在4個分組預賽高居榜首。
請繼續往下閱讀...
以對戰組合來看，日本包辦前4名，以昨天日捷戰的4萬2340人最多，台灣對日本、南韓、澳洲、捷克依序為4萬2314人、4萬0584人、4萬0523人、4萬0522人，場均高達4萬0986人，把東京巨蛋打造成「台北大巨蛋2.0」，台韓、台澳、台捷戰全主場應援聲勢非常驚人，讓國手們感動不已。
台灣隊長陳傑憲說，「雖然經典賽我們的成績沒辦法讓世界看見台灣，但我們的球迷讓世界看到台灣應援是這麼大聲、有活力，謝謝球迷把東京巨蛋當成是自己的主場。」
★經典賽C組預賽東京巨蛋上座率
對戰組合 觀眾人數
日本VS,捷克 4萬2340人
日本VS.澳洲 4萬2331人
日本VS.南韓 4萬2318人
日本VS.台灣 4萬2314人
台灣VS.南韓 4萬0584人
台灣VS.澳洲 4萬0523人
台灣VS.捷克 4萬0522人
南韓VS.澳洲 3萬2908人
澳洲VS.捷克 2萬1514人
南韓VS.捷克 1萬9920人
總人數 36萬5274人
平均每場人數 3萬6527人