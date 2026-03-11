經典賽》台灣球迷最不願回首的一戰 台澳戰手握1紀錄

台灣隊首戰遭澳洲完封。（資料照，記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕這屆經典賽比照大聯盟規則導入投球計時器（Pitch Clock），縮時政策果然奏效，以東京巨蛋的C組預賽為例，平均每場比賽只花2小時38分就搞定，節奏非常明快。

如果以C組對戰組合來看，台灣對澳洲只花2小時15分最省時，日本對南韓花3小時4分已是最耗時的比賽，加上南韓對澳洲的3小時1分，C組只有2場打超過3小時，有3場打不到2個半小時就收工。

若以這屆所有賽事來看，台澳戰2小15分花費時間也是最短，美國對巴西耗時3小時30分最長，台灣慘遭澳洲0：3完封，最終南韓、澳洲、台灣同為2勝2敗，比較對戰失分率，台灣慘遭淘汰，這場是國內球迷最不願回首的戰役。

經典賽投球計時器相關規則包括，投手拿到球之後，壘上無人時須在15秒內啟動投球動作，壘上有人則是18秒，違者計1壞球；打者須在30秒內進入打擊區，違者計1好球；打者須在剩餘8秒前進入打擊區並準備擊球，違者計1好球；投手面對同一名打者最多只能牽制（或退板）2次，第3次牽制如果沒有讓跑者出局，則判投手犯規。

★經典賽C組預賽比賽時間

對戰組合 比賽時間

台灣VS.澳洲 2小時15分

澳洲VS.捷克 2小時17分

台灣VS.捷克 2小時20分

日本VS.澳洲 2小時33分

日本VS,捷克 2小時36分

日本VS.台灣 2小時36分

南韓VS.捷克 2小時39分

台灣VS.南韓 2小時58分

南韓VS.澳洲 3小時1分

日本VS.南韓 3小時4分

場均時間 2小時38分

