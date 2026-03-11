經典賽台灣隊返台　逾300球迷接機力挺Team Taiwan

〔中央社〕WBC經典賽C組預賽結束，台灣隊11日凌晨搭機抵台，運動部長李洋也前往接機，總教練曾豪駒及球員陳冠宇代表接受華航地勤獻花，接機大廳更湧入逾300名球迷以行動力挺台灣隊。

2026世界棒球經典賽於3月5日至17日舉行，20支隊伍分為A、B、C、D共4組，每組5隊進行預賽，各組取前2名晉級在美國進行複賽。台灣與日本、澳洲、韓國、捷克分在C組，3月5日至10日在東京巨蛋進行賽事，台灣隊戰績2勝2敗，最後由日本及韓國晉級。

台灣隊結束預賽4場比賽後，除了部分旅外球員直接回到球隊外，其餘10名教練、18名球員及隨行家屬，與中職會長蔡其昌10日晚間搭乘中華航空班機，在11日凌晨0時3分抵達桃園國際機場，班機抵達後，運動部長李洋也前往接機，並由總教練曾豪駒、球員陳冠宇代表接受華航地勤人員獻花。

雖然已經是凌晨時間，但仍有超過300名球迷現身桃園國際機場第二航廈接機大廳，沿途更有球迷們高呼Team Taiwan、歡迎回台灣，也有球迷拿著棒球服、應援小物、自製手板及國旗，不停高喊支持球員的名字，以實際行動展現對於台灣隊的支持，球員宋晟睿也向球迷展示一顆棒球，讓球迷開心直呼「是接殺韓國的最後那一顆球」。

擁有20年球齡的球迷林小姐說，力挺台灣隊，任職科技產業的她特別請特休假赴東京，現場看台灣與澳洲、捷克及韓國的比賽，其中對戰韓國尤其精彩，最令她感動的是陳傑憲帶傷上陣，拿下關鍵一分贏得勝利，「對台灣來說這是個里程碑」，10日中午她從東京返台先回淡水住家休息，隨後又趕到桃機接機，未來會繼續支持。

也有球迷表示，每個球員都很拚，可以把東京巨蛋變成台北大巨蛋的感覺非常感動，這次應援團非常努力，印象最深是對戰韓國，那種抓住每個機會反超過去，就算落後也沒有放棄真的非常感動，感謝Team Taiwan，「我們不是只有贏球的時候才喜歡他們，是因為他們不管什麼狀況都不放棄，然後帶給我們感動。」（編輯：洪啓原）1150311

