經典賽》「在捷克沒人認識我」K掉大谷爆紅 薩托利亞感性告別國家隊

捷克投手薩托利亞完成國家隊最後一舞。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕上屆三振大谷翔平一夕成名的捷克右投薩托利亞（Ondrej Satoria）昨在2026年世界棒球經典賽小組賽最終戰面對日本武士隊完成最後一舞，驚奇的國家隊生涯正式謝幕。

29歲的薩托利亞本業是電子工程技師，他在上屆經典賽曾3球三振大聯盟巨星大谷翔平，因此在日本人氣暴漲，為了留更多時間給家庭，決定在這屆經典賽後卸下國家隊戰袍，未來只參加當地聯賽，昨在成名地東京巨蛋登板先發對決日本，雖因大谷休兵無緣再度交手，但對衛冕冠軍仍繳出4.2局無失分好投，在全場掌聲下風光退場。

請繼續往下閱讀...

日本昨以9：0完封捷克，比賽結束後武士隊與地主球迷都對薩托利亞報以熱烈掌聲，他感性望向東京巨蛋觀眾席，脫帽向全場致意，「三年前我在這裡成名，在對我們而言最大的國際舞台結束一切，對我來說意義非凡，我會珍惜穿著國家隊球衣的每一刻。」

薩托利亞因上屆經典賽在日本累積高人氣，在東京街頭都會被球迷認出，去年參加大阪世界博覽會時還開起簽名會，他說，「對我來說真的很棒，感覺像是我一輩子打棒球得到的獎賞，因為在捷克沒有人認識我，我只是一位來自奧斯特拉瓦的普通人，但在這裡大家尊敬我，還會請我簽名，能回到這裡真的太好了。」

捷克去年在歐錦賽勇奪銅牌，隊史首度在國際賽奪牌，薩托利亞指出，這面獎牌補上自己國家隊生涯的最後一塊拼圖，「我當時哭了，真的哭了，這是我的所有收藏中最珍貴的寶物，大谷的那顆球很特別，但這面獎牌代表了一切，我還把它帶來了東京，一直帶在身邊。」

捷克投手薩托利亞完成國家隊最後一舞。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法