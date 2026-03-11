自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》前年才遇手肘傷勢 紅人火球王牌傳動刀、一路缺席到7月

2026/03/11 09:10

格林。（資料照，法新社）格林。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕被預期扛下本季王牌重任的辛辛那提紅人火球男格林（Hunter Greene），傳出美國時間週三將接受關節鏡手術，移除右手肘的骨刺與游離體，預計7月才能夠重返賽場。

目前26歲的格林，上週才因手肘僵硬離開訓練營，並返回辛辛那提後接受檢查，隨後向包含名醫艾爾崔克（Neal ElAttrache）在內的其他醫生尋求意見，最終做了手術的決定。

格林今年將邁入生涯第5個大聯盟球季，去年直球均速高達99.5英里（約160.1公里），搭配滑球與指叉球展現強大壓制力，然而前年也曾受到手肘傷痛的他，上賽季也兩度因腹股溝拉傷進出傷兵名單，導致整季出賽19場寫下新低，不過仍具有宰制力，107.2局送出132次三振，戰績7勝4敗，防禦率2.76，ERA+166。

格林在上個月接受訪問時才提到，休賽季時有針對下半身進行加強，不只是為了保持成績穩定，也要同時希望讓自己能夠健康出賽，然而卻再次遇上手肘傷勢，更是得到季中才能回到球場。

雖然王牌倒下，但紅人的先發輪值依舊人才濟濟，阿博特（Andrew Abbott）、洛多洛（Nick Lodolo）與辛格（Brady Singer）基本上已站穩輪值外，還有大物新秀勞德（Rhett Lowder）與選秀榜眼伯恩斯（Chase Burns）等新星也在虎視眈眈，其中阿博特被任命為27日開幕戰對上紅襪的先發投手。

