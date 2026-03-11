經典賽》安賢民一棒價值連城 南韓隊至少進帳30億韓元獎金

南韓隊挺進經典賽複賽。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓隊在2026年經典賽小組賽最終戰以7：2擊敗澳洲，戲劇性挺進複賽，也讓團隊目前至少進帳近30億韓元（約台幣6480萬），安賢民9上的高飛犧牲打價值連城。

本屆經典賽獎金再創新高，總獎金3700萬美元，參賽的20隊基本就可獲得75萬美元，晉級第二輪就能獲得100萬美元，南韓隊在與澳洲一戰靠安賢民的高飛犧牲打進帳珍貴第7分，起死回生晉級複賽，目前已經確定進帳175萬美元（約25.7億韓元）的官方獎金。

根據南韓媒體《Xports News》報導，除官方頒發的獎金外，國家隊晉級8強後將獲得韓國職棒（KBO）頒發的4億韓元獎金，目前獎金累積近30億韓元，若能在邁阿密打進4強，官方獎金為125萬美元（約18.4億韓元），KBO則會再額外發放2億韓元，就有機會再獲高達20億韓元的獎金。

不過30億韓元獎金並不是全數進入球員口袋，《Money Today》指出，官方的獎金只有一半會分配給球員，目前南韓隊球員獎金總額為16.35億韓元，若由30名球員平分，每人將獲得超過5千萬韓元。

除了獎金外，韓職球員將獲得FA的補償天數，國家隊成員參加經典賽可獲得10天、晉級8強再獲10天，4強和決賽各獲10天，奪冠再多20天，最多可獲得60天。

