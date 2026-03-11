自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》安賢民一棒價值連城 南韓隊至少進帳30億韓元獎金

2026/03/11 09:14

南韓隊挺進經典賽複賽。（資料照，法新社）南韓隊挺進經典賽複賽。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓隊在2026年經典賽小組賽最終戰以7：2擊敗澳洲，戲劇性挺進複賽，也讓團隊目前至少進帳近30億韓元（約台幣6480萬），安賢民9上的高飛犧牲打價值連城。

本屆經典賽獎金再創新高，總獎金3700萬美元，參賽的20隊基本就可獲得75萬美元，晉級第二輪就能獲得100萬美元，南韓隊在與澳洲一戰靠安賢民的高飛犧牲打進帳珍貴第7分，起死回生晉級複賽，目前已經確定進帳175萬美元（約25.7億韓元）的官方獎金。

根據南韓媒體《Xports News》報導，除官方頒發的獎金外，國家隊晉級8強後將獲得韓國職棒（KBO）頒發的4億韓元獎金，目前獎金累積近30億韓元，若能在邁阿密打進4強，官方獎金為125萬美元（約18.4億韓元），KBO則會再額外發放2億韓元，就有機會再獲高達20億韓元的獎金。

不過30億韓元獎金並不是全數進入球員口袋，《Money Today》指出，官方的獎金只有一半會分配給球員，目前南韓隊球員獎金總額為16.35億韓元，若由30名球員平分，每人將獲得超過5千萬韓元。

除了獎金外，韓職球員將獲得FA的補償天數，國家隊成員參加經典賽可獲得10天、晉級8強再獲10天，4強和決賽各獲10天，奪冠再多20天，最多可獲得60天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中