MLB》老虎塞揚經典賽1場限定引熱議 教頭出面：他已很了不起...

〔體育中心／綜合報導〕老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）完成經典賽的任務後，回到母隊備戰新賽季，而針對自家強投在國際賽「1場限定」的規劃引起許多球迷熱議，教頭辛奇（A.J. Hinch）首訪時出面幫子弟兵說話，直言他能夠參與這項賽事已經是非常了不起的事。

史庫柏爾8日在經典賽先發對上英國，完成3局的投球只因伊頓（Nate Eaton）轟出「首局首打席首球」全壘打失掉分數，送出5次三振且沒有保送，完成WBC的任務並回到母隊老虎後，預計將在周日對上藍鳥時先發出賽。

談到史庫柏爾在WBC的表現，老虎總教練辛奇坦言，雖然帳面成績與春訓先發的表現並無區別，但實際情形卻是大不相同，「你如果去問那些在這種大場面投球的人，你就知道這之間有非常大的差別。現在的情況與一開始的設想完全一致，並沒有任何改變。」

雖然史庫柏爾完成先發任務後，一度傳出有再上場的可能，但最終還是決定照著原計畫回到母隊備戰新賽季，關於此事辛奇表示，這幾天他一直在和史庫柏爾聊天並聽聽他的想法，史庫柏爾也問了教頭幾個問題，「當他在消化整個情況時，我的職責就是當他的傾訴對象，說明我們最一開始的計畫，並跟他說如果因為任何原因導致計畫改變，會有什麼樣的影響。我很為他感到難過因為他試著想把每件事做到好，但其實真的很難看到事情能如願像大多數人認為的，以一種合乎邏輯的方式順利運作，而且時間點的問題也變得越來越棘手。」

辛奇持續補充道：「我們在1月就制定了這些計畫，其實我們當時討論了很多，直到現在我們也還是一直在談，他其實處在一個很艱難的位置，試圖在一個很容易出現批評的環境中取悅所有人。他不應該受到任何批評，因為我認為他能夠在一開始就參與其中，本身就是一件非常了不起的事。」

