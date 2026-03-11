女足亞洲盃爆打壓！陳貴人教練遭驅趕 澳洲少年穿台灣球衣接力應援

台灣女足晉級亞洲盃8強（足球協會提供）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年女足亞洲盃在澳洲舉辦，台灣隊10日晚間以3比1擊敗印度挺進八強，然而，場邊卻爆出嚴重的打壓爭議！現場台灣球迷指控，主辦單位疑似採取「雙標」管理，不僅禁止球迷高喊「台灣（Taiwan）」，甚至在中場休息時將熱血帶頭應援的前國家隊總教練陳貴人強行帶離現場，引發全台網友激憤。

前國家隊總教練陳貴人為台灣加油卻遭主辦方帶離現場，隨後出現兩名澳洲青年挺身而出、帶領球迷應援。（本報合成，@omarhsu授權提供）

根據現場球迷在 Threads 等社群平台的爆料，比賽期間台灣支持者自發站立應援，卻遭工作人員以「不得站立」為由制止；諷刺的是，鄰近區域的印度球迷同樣站立且敲鑼打鼓，卻未受任何干預。更令人心寒的是，賽場主管隨後進一步要求我方球迷不得喊出「Taiwan」，僅能使用「Chinese Taipei」稱呼，全面限制台灣主權意象。

「我們連國旗都不能擺，現在連聲音的支援都要被沒收嗎？」目擊球迷心痛表示，帶頭應援的前國家隊總教練陳貴人，僅因熱情領喊「台灣加油」，竟在半場休息時被主辦單位帶離現場，嚴重傷害台灣球迷情感。

就在現場氣氛低迷之際，感人的一幕發生了。兩名澳洲年輕男子眼見台灣球迷遭打壓，竟主動穿上台灣隊球衣，站在最前方領著大家為台灣加油。令人深思的是，這兩名澳洲少年大喊「台灣」整整下半場，主辦單位卻完全不敢上前干預，對比台灣人的待遇，讓現場球迷感嘆：「難道支持自己國家錯了嗎？」

事後，陳貴人教練也在Threads拍影片報平安，表示自己一切都沒事，並大度呼籲大眾將焦點回歸賽場，「請大家持續關注台灣足球可以前進世界盃，感謝球迷朋友的支持！」

儘管順利挺進八強，但台灣球迷的擔憂並未停歇。由於台灣女足下一場八強賽將對上中國隊，不少網友紛紛留言表示憂心：「在雪梨對印度就這樣了，下一場對中國怕會有更多事」、「就ven一下澳洲現在是中國人在管的嗎？」、「反觀WBC，只要中國沒參賽就沒事，所以很明顯的就是中國在打壓臺灣」。

