NBA》約基奇被打臉 雷霆主播怒噴假摔…看完重播無言了

〔體育中心／綜合報導〕昨日（10日）金塊對雷霆之戰，雷霆多特（Luguentz Dort）又對金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）做出危險動作，肘擊約基奇臉部讓他倒地，有趣的是，直播當下雷霆主播一度批評約基奇又在假摔，看完重播後直接「無言」。

約基奇被犯規當下，雷霆主播直呼：「你在跟我開玩笑？他根本沒被打到臉，大夥們一起看重播，我會證明給你們看。」有趣的是，重播畫面明顯顯示多特手臂揮擊打到約基奇，讓主播完全講不出話，而裁判在看完重播後，升級多特一級惡意犯規。

多特這次犯規會起爭議，主因在金塊雷霆不到一個月前對戰時，多特也對約基奇做出「非籃球」的危險動作，當下約基奇不滿上前理論，差點引發兩隊「大場面」。

賽後多特澄清，他不是故意要揮擊約基奇，並且已經向他本人道歉，金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）則表示，他已經不想再提這件事了，必須放下去試著贏下比賽，「他揮臂，然後打到他（約基奇）的臉，我只想說這麼多。」

This is hilarious.



OKC announcer: “Are you kidding me… He didn’t even get hit in the face! Take a look at this folks, I gotta show it to ya.”



**replay shows Dort elbowing Jokic in the face**



— silence — pic.twitter.com/vXZQHIqZYB — CJ Vogel （@CJVogel_OTF） March 10, 2026

