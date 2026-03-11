自由電子報
經典賽》大爆冷！美國輸義大利 晉級之路亮黃燈

2026/03/11 12:17

美國輸義大利。（法新社）美國輸義大利。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽冠軍呼聲最高的美國隊，今天被義大利隊單場3轟暴打又發生低級失誤，終場以6：8吞下巨大的第1敗，只要明天墨西哥擊敗義大利，B組將形成美、義、墨3勝1敗互咬，將比較對戰失分率選出2支晉級隊伍，這也意味美國隊晉級8強之路亮起黃燈。

義大利在2局上火力全開，提爾（Kyle Teel）、安東納奇（Sam Antonacci）單局雙轟猛攻3分大局，4局上卡利亞諾內（Jac Caglianone）再夯2分砲。美國隊先發投手麥克萊恩（Nolan McLean）僅投3局挨2轟，失掉3分退場。

6局上，義大利攻勢再起，提爾二壘安打串聯四壞攻佔一、二壘，原本安東納奇擊出投手前滾地球要製造雙殺，未料凱勒（Brian Keller）竟暴傳二壘，沒抓到雙殺還送分，隨後義大利靠高飛犧牲打和暴投攻分，猛攻3分大局，取得8：0領先。

義大利隊先發羅倫森（Michael Lorenzen）投到67球達到投球限制強制退場，合計4.2局被敲2安無失分。悶了前5局的美國隊，砲火在比賽後段終於覺醒，6局下韓德森（Gunnar Henderson）陽春砲，7局下阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）再扛三分砲，追至4分差。

8局下，美國隊攻勢再起，2出局連敲3安，包含安東尼（Roman Anthony）的1分打點適時安打，追至3分差，9局下阿姆斯壯雙響再攻1分，可惜沒能逆轉，終止3連勝，吞下巨大的首敗。

美國隊在10日5：3擊敗墨西哥，今天卻輸義大利，明B組預賽最終戰，只要明早義大利輸墨西哥，將會形成三隊3勝1敗互咬，屆時要比較對戰失分率才能選出晉級8強的兩隊。美國對戰義、墨以18局掉11分收尾，義大利對美國守9局掉6分，墨西哥對美國守8局掉5分。

日本轉播單位球評AKI猪瀬在比賽8：0分差之際講評，這場比賽完全是預料之外，全球棒球迷大概沒有任何人會想到，「如果要為對棒球比較不熟悉的人來形容，大概就像C組日本對澳洲打出這種比數，大概就是這種感覺。」

