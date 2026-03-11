東奧選手村變調！夢幻社區淪中國非法民宿 隨地大小便惹住戶崩潰

由東京奧運選手村改建而成的「晴海Flag」住宅區環境優美，近期卻傳出淪為中國非法民宿、隨地便溺及白牌車亂竄等亂象。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東京都中央區的「晴海 FLAG」，原為2020東京奧運選手村，翻新後以三面環海的絕美景觀成為東京熱門住宅區。然而，這處夢幻家園近來卻因非法民宿、白牌車違規營運及環境衛生惡化等問題淪為治安熱點，背後更傳出多與中國籍住戶及旅客有關，令當地居民不堪其擾。

根據日媒《ANN》報導，晴海FLAG中的「Sea Village」大樓以可眺望東京灣的海景聞名，當年更創下僅0.01%的驚人中籤率，但現在警方幾乎每天都要到場處理糾紛。居民表示，每天可見拖著大行李箱的遊客頻繁上下車，當地警方已介入調查，懷疑這些車輛是未取得營業許可卻收費載客的非法白牌計程車，並建議住戶一旦發現可疑車輛即報警通報。

請繼續往下閱讀...

社區地下停車場也成為紛爭中心，上個月一輛由20多歲中國籍男子持有的轎車違停長達一週，引擎蓋遭人憤而寫上「非法停車」警告。不堪其擾的居民最後只好把車移走，卻得自費近30萬日圓的拖吊相關費用。當停車場又出現未登記車輛時，駕駛在被告知無法停車後，突然暴怒並大聲威嚇，讓住戶相當擔憂「對方完全惱羞成怒，大聲威嚇。這裡很多家庭有小孩，大家都很害怕。」

除了交通亂象，社區環境衛生更令居民作嘔。住戶反映，停車場竟出現人類排泄物，電梯內隨處可見狗尿與糞便，走廊甚至散布嘔吐物與不明紅色污漬。此外，部分樓層疑似被改造成非法民宿，一週內進出人數高達20人，公共空間常有陌生人聚集大聲喧嘩、在陽台抽菸吐痰及亂丟垃圾。

針對層出不窮的亂象，負責外國人政策的內閣府副大臣鈴木隼人已於去年底親赴現場視察，並在社群平台承諾將全力檢討因應措施。負責管理「Sea Village」的不動產業者則重申，社區規定明確禁止民宿營運，將與管理委員會及相關單位緊密合作處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法