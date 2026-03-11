自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧選手村變調！夢幻社區淪中國非法民宿 隨地大小便惹住戶崩潰

2026/03/11 11:30

由東京奧運選手村改建而成的「晴海Flag」住宅區環境優美，近期卻傳出淪為中國非法民宿、隨地便溺及白牌車亂竄等亂象。（彭博）由東京奧運選手村改建而成的「晴海Flag」住宅區環境優美，近期卻傳出淪為中國非法民宿、隨地便溺及白牌車亂竄等亂象。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東京都中央區的「晴海 FLAG」，原為2020東京奧運選手村，翻新後以三面環海的絕美景觀成為東京熱門住宅區。然而，這處夢幻家園近來卻因非法民宿、白牌車違規營運及環境衛生惡化等問題淪為治安熱點，背後更傳出多與中國籍住戶及旅客有關，令當地居民不堪其擾。

根據日媒《ANN》報導，晴海FLAG中的「Sea Village」大樓以可眺望東京灣的海景聞名，當年更創下僅0.01%的驚人中籤率，但現在警方幾乎每天都要到場處理糾紛。居民表示，每天可見拖著大行李箱的遊客頻繁上下車，當地警方已介入調查，懷疑這些車輛是未取得營業許可卻收費載客的非法白牌計程車，並建議住戶一旦發現可疑車輛即報警通報。

社區地下停車場也成為紛爭中心，上個月一輛由20多歲中國籍男子持有的轎車違停長達一週，引擎蓋遭人憤而寫上「非法停車」警告。不堪其擾的居民最後只好把車移走，卻得自費近30萬日圓的拖吊相關費用。當停車場又出現未登記車輛時，駕駛在被告知無法停車後，突然暴怒並大聲威嚇，讓住戶相當擔憂「對方完全惱羞成怒，大聲威嚇。這裡很多家庭有小孩，大家都很害怕。」

除了交通亂象，社區環境衛生更令居民作嘔。住戶反映，停車場竟出現人類排泄物，電梯內隨處可見狗尿與糞便，走廊甚至散布嘔吐物與不明紅色污漬。此外，部分樓層疑似被改造成非法民宿，一週內進出人數高達20人，公共空間常有陌生人聚集大聲喧嘩、在陽台抽菸吐痰及亂丟垃圾。

針對層出不窮的亂象，負責外國人政策的內閣府副大臣鈴木隼人已於去年底親赴現場視察，並在社群平台承諾將全力檢討因應措施。負責管理「Sea Village」的不動產業者則重申，社區規定明確禁止民宿營運，將與管理委員會及相關單位緊密合作處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中