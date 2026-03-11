自由電子報
體育 即時新聞

桃市三級棒球體系完整 市府宣布2年內新增6座棒壘球場

2026/03/11 10:45

大漢溪多功能草皮公園增設棒壘球場，預計今年4月完成工程發包。（桃市府提供）大漢溪多功能草皮公園增設棒壘球場，預計今年4月完成工程發包。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕世界棒球經典賽台灣隊表現令人動容，桃園市身為棒球之都，3級棒球體系完整，市長張善政今（11）日主持市政會議表示，桃園將新增6座棒壘球場，分布在大溪、平鎮、蘆竹、龜山及觀音等地，預計2028年底以前陸續完工，而已完工的龍岡全民運動館，完成驗收後就會開放使用。

張善政表示，台灣隊沒有晉級難免有些遺憾，但比賽過程帶給大家許多感動，尤其對韓國之戰讓人熱血沸騰，每1位球員、教練以及所有後勤人員的投入，相信大家都看在眼裡，並且感到非常驕傲。

張善政表示，除了國家代表隊的好表現激勵人心，鼓勵運動需要從基層做起，桃園市在2028年底前，預計會有6座新完工的棒壘球場，去年市府已啟動大漢溪多功能草皮公園、觀音區增設棒壘球場計畫，預計今年4月完成工程發包，今年還會在蘆竹內厝河濱公園及蘆竹建國二十村規劃新增2座球場，同時計畫於龜山棒球場內增設1座練習場，接續明年在平鎮山峰自治重劃區規劃設置1座新的棒壘球場，讓基層球隊有更好的訓練場地，也讓喜愛棒壘球的民眾有更多運動空間。

此外，市府持續興建國民運動中心與各類型運動場館，目前已有14座場館提供服務，有6座正在興建中，包括龜山樂活館及其他5座微型運動中心，規劃中的另有中壢、桃園、大園體育園區、中壢長青運動中心與龍潭國民運動中心，而已完工的龍岡全民運動館，完成驗收後就會開放使用。

體育局統計，近3年桃園運動場館入館人次持續成長，2023年409萬人次，2024年增加到488萬人次，去年來到512萬人次，顯示推廣全民運動的努力，正在逐漸產生效果。

觀音區增設棒壘球場，預計今年4月完成工程發包。（桃市府提供）觀音區增設棒壘球場，預計今年4月完成工程發包。（桃市府提供）

龍岡全民運動館已完工。（桃市府提供）龍岡全民運動館已完工。（桃市府提供）

龍岡全民運動館已完工。（桃市府提供）龍岡全民運動館已完工。（桃市府提供）

龍岡全民運動館已完工。（桃市府提供）龍岡全民運動館已完工。（桃市府提供）

桃園市長張善政11日主持市政會議表示，桃園將新增6座棒壘球場，預計2028年底以前陸續完工。（記者鄭淑婷攝）桃園市長張善政11日主持市政會議表示，桃園將新增6座棒壘球場，預計2028年底以前陸續完工。（記者鄭淑婷攝）

