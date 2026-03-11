自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》拒絕握手讓水手隊友不爽 瑞里：沒事了我們是兄弟

2026/03/11 10:58

阿羅薩雷納。（法新社）阿羅薩雷納。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美國隊昨在經典賽小組賽對決墨西哥，捕手羅里（Cal Raleigh）因拒與水手隊友阿羅薩雷納（Randy Arozarena）握手，讓後者相當不滿，羅里受訪時表示，兩人之間沒有問題，「我們是兄弟」。

此次經典賽代表墨西哥的阿羅薩雷納昨在上場時伸手欲向美國隊捕手羅里握手致意，不過被羅里拒絕，他賽後接受墨西哥記者訪問時用西班牙語回應，「你覺得我應該如何回應羅里？我該怎麼跟他說呢？我想用四種語言說，首先用西班牙語，他唯一應該感激的是有這樣的好父母。謝天謝地，他受過很好的教育，我幾天前在飯店幸運地看到他們，他們過來迎接我，給了我一個大大的擁抱，真的很高興再次見到我，用古巴方式的話就是他給我滾蛋，墨西哥的話就是給我下地獄，如果用英語表達的話，他那句假惺惺的『很高興見到你？』？叫他直接塞回自己的屁Ｘ裡。」

官網水手隨隊記者克雷默（Daniel Kramer）指出，不清楚阿羅薩雷納的說法是認真的還是在開玩笑，羅里則在今天出面回應表示，「我很討厭這件事被炒成話題，我真的不覺得這是什麼大事、什麼大新聞，這不應該變成一件大事。我很喜歡Randy，我非常尊重他以及墨西哥隊。」

羅里透露，已經與阿羅薩雷納聯絡，「等我們回到西雅圖後，我們仍然是一家人、是兄弟。我會為他做任何事，也會為球隊的勝利付出一切。」

羅里表示，「我告訴他：『如果你覺得被冒犯了我很抱歉。』但我們只是在比賽，我覺得如果情況反過來，我是他的隊友，而我們在打季後賽對上別人，他也會希望我展現同樣的態度與能量。所以我是這樣看待這件事的。我也聯絡他，把事情說開了。」

自家球員意外在經典賽出現風波，水手總教練威爾森受訪時表示，「這些球員之所以能成為頂尖球員，達到今天的高度，就是因為他們的好勝心，我們球隊感情非常好，這是休息室很重要的一件事，我不認為這件事會有什麼問題。」

克雷默在報導指出，在春訓基地的水手球員大多不想公開評論這件事，而在比賽中球員拒絕握手的舉動並不罕見，從規則角度，捕手通常會避免讓手上沾到松焦油，另外像經典賽這種賽事，也會有球員因競爭的關係拒絕社交，日前澳洲隊捕手柏金斯（Robbie Perkins）就因拒絕與捷克打者握手在網路上引起熱議。

瑞里。（法新社）瑞里。（法新社）

