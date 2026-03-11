自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣隊打擊1數據分組第一收尾 甚至全球領先

2026/03/11 10:56

台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽C組昨正式落幕，台灣隊連續3屆無緣晉級8強，而在分組投打數據中，台灣隊的盜壘成功10次排名分組最多，甚至目前仍暫居全球最多，盜壘成功率100%，最大關鍵是7日對捷克隊發動破經典賽紀錄的單場8盜。

台灣隊投打各項數據都在C組預賽排名倒數第2，包含4轟、打擊率1成86、防禦率5.91都只比捷克隊好，多項主要數據輸給日本、南韓、澳洲，唯獨盜壘次數遠遠高居第1，而日本和南韓各4盜，澳洲和捷克各2盜，台灣隊對捷克隊的「速度戰」讓這項數據特別突出。

細看台灣隊的10盜，從後段棒次打到開路先鋒的鄭宗哲有4盜、費爾柴德3盜、陳晨威和江坤宇各1盜，

★主要打擊成績

1 日本 8轟 打擊率3成01

2 南韓 7轟 打擊率 2成43

3 澳洲 7轟 打擊率2成30

4 台灣 4轟 打擊率1成86

5 捷克 1轟 打擊率 1成67

★投手防禦率

1 日本 2.12

2 澳洲 2.83

3 南韓 4.50

4 台灣 5.91

5 捷克 10.69

★盜壘成績

1 台灣 10盜（0失敗）

2 日本 4盜（2失敗）

3 南韓 4盜（2失敗）

4 澳洲 2盜（1失敗）

5 捷克 2盜（0失敗）

