自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》和未婚妻驚傳情變！東契奇證實正在爭取女兒監護權

2026/03/11 11:30

東契奇。（資料照，美聯社）東契奇。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）近期驚傳情變，ESPN今天指出，他已經證實和未婚妻戈爾泰斯（Anamaria Goltes）分居，目前正在爭取兩個女兒的監護權。

ESPN指出，日前東契奇透過聲明證實，自己已經和未婚妻解除婚約，而他目前也正在爭取女兒的監護權，「我愛我的女兒們勝過一切，我一直竭盡所能想讓她們在賽季期間和我一起待在美國，但這始終無法實現，所以我最近做出了一個艱難的決定，解除婚約。我所做的一切都是為了女兒們的幸福，我會永遠努力陪伴她們，盡我所能給她們最好的生活。」

27歲的東契奇和戈爾泰斯自青少年時期開始交往，他也在2023年向對方求婚成功，大女兒加布里埃拉（Gabriela）於同年出生；小女兒奧莉薇亞（Olivia）則是在去年12月出生，當時東契奇已經轉戰湖人，他也因孩子出生一度和球隊告假。不過，近期美國八卦媒體TMZ指出，兩人關係已生變，且為了女兒的監護權已經開始進行訴訟，而東契奇一直以來都相當寵愛兩個女兒，「無限制地」支付女兒們的開銷。

《ESPN》指出，兩人關係決裂也是在去年12月女兒出生後，當時東契奇曾返回斯洛維尼亞迎接二女兒奧莉薇亞出生，希望將大女兒加布里埃拉帶回美國生活，但當時他和戈爾泰斯在醫院爆發生爭執，甚至驚動警方到場處理，雖然東契奇沒有違法行為，但在那之後他也未再見到未婚妻和兩個女兒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中