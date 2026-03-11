NBA》和未婚妻驚傳情變！東契奇證實正在爭取女兒監護權

東契奇。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）近期驚傳情變，ESPN今天指出，他已經證實和未婚妻戈爾泰斯（Anamaria Goltes）分居，目前正在爭取兩個女兒的監護權。

ESPN指出，日前東契奇透過聲明證實，自己已經和未婚妻解除婚約，而他目前也正在爭取女兒的監護權，「我愛我的女兒們勝過一切，我一直竭盡所能想讓她們在賽季期間和我一起待在美國，但這始終無法實現，所以我最近做出了一個艱難的決定，解除婚約。我所做的一切都是為了女兒們的幸福，我會永遠努力陪伴她們，盡我所能給她們最好的生活。」

27歲的東契奇和戈爾泰斯自青少年時期開始交往，他也在2023年向對方求婚成功，大女兒加布里埃拉（Gabriela）於同年出生；小女兒奧莉薇亞（Olivia）則是在去年12月出生，當時東契奇已經轉戰湖人，他也因孩子出生一度和球隊告假。不過，近期美國八卦媒體TMZ指出，兩人關係已生變，且為了女兒的監護權已經開始進行訴訟，而東契奇一直以來都相當寵愛兩個女兒，「無限制地」支付女兒們的開銷。

《ESPN》指出，兩人關係決裂也是在去年12月女兒出生後，當時東契奇曾返回斯洛維尼亞迎接二女兒奧莉薇亞出生，希望將大女兒加布里埃拉帶回美國生活，但當時他和戈爾泰斯在醫院爆發生爭執，甚至驚動警方到場處理，雖然東契奇沒有違法行為，但在那之後他也未再見到未婚妻和兩個女兒。

