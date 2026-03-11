MLB》春訓僅獲1場先發出賽 大都會華裔大物被下放3A

唐天賜。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據紐約大都會球團的消息，陣中華裔大物唐天賜（Jonah Tong）被下放到小聯盟3A，持續磨練等待重返大聯盟的機會。

目前年僅22歲的唐天賜，在2022年以第7輪被大都會指名，一直是陣中農場備受矚目的新秀之一，在今年的大聯盟百大新秀榜中排名第48，去年球季首度迎來大聯盟的出賽機會，累積5場出賽皆先發，18.2局送出22次三振，戰績2勝3敗，防禦率7.71，獨立防禦率（FIP）4.31。

今年的春訓熱身賽中唐天賜也有登板，美國時間2月25日迎戰紅雀先發，主投2.2局被敲3支安打（含1轟）失掉3分，送出兩次三振與1次保送，今天則是被下放到小聯盟持續訓練。

Jonah Tong's spring debut is in the books.



2.2 IP, 3 H, 3 ER, BB, 2 K



4-seamer averaged 94.4 mph

Threw 18 cutters

Slider was 82.2 mph （87.1 in 2025）#LGMpic.twitter.com/zDBv5MWHC0 — Eric Cross （@EricCrossMLB） February 25, 2026

