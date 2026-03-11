經典賽》布雷克3局好投！攜手新隊友喬登助加拿大險勝波多黎各

布雷克。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕加拿大今在經典賽小組賽對決波多黎各，統一獅兩位洋投喬登、布雷克都繳出好投，終場以3：2拿下分組第2勝，明天將與古巴進行生死戰，力拚8強門票。

今年與統一獅簽約的喬登（Jordan Balazovic）今面對波多黎各首局就遇上亂流，投出2次保送後被艾倫納多（Nolan Arenado）敲安失分，不過接下來2局都力保未失，總計3局挨1安失1分、送出4K、3保送。

加拿大3局上兩出局後展開攻勢，波多黎各先發投手德里昂（José De León）留下滿壘局面後退場，接替的賈西亞（Rico Garcia）連丟2個保送，讓加拿大不費吹灰之力擠回2分，4局上再靠凱西（Owen Caissie）、托羅（Abraham Toro）的連續安打，取得3：1領先。

4局下艾倫納多、羅沙里歐（Eddie Rosario）連續安打後，靠瓦茲奎茲（Christian Vazquez）的短打推進到三壘，馬度納多（Martín Maldonado）代打送回三壘跑者，波多黎各追到只剩1分差。

本次遞補進入加拿大隊的布雷克（Brock Dykxhoorn）7局下登板，上演9上9下好投，飆出1K，成功封鎖波多黎各打線，助隊保住晉級機會，目前在小組賽戰績2勝1敗，明天將與古巴決定A組最後一張晉級門票，若贏球不僅能晉級，還將擠下波多黎各登上分組龍頭。

