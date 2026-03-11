WTT冠軍賽》甜蜜復仇香港一姐杜凱琹 鄭怡靜中止冠軍賽跨季8連敗

鄭怡靜在女單首輪擊退香港一姐杜凱琹，闖進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今天在2026年WTT重慶冠軍賽女單首輪，以3:1力退世界排名31的香港名將杜凱琹，終結冠軍賽跨季8連敗，也是她繼2024年法蘭克福站之後再度闖進冠軍賽系列16強，下一輪將遭遇日本女將大藤沙月。

世界排名18的鄭怡靜自2024年法蘭克福冠軍賽16強賽以0:3不敵中國女將何卓佳之後，在冠軍賽就1勝難求，包括去年6站冠軍賽及今年初的杜哈冠軍賽都在32強止步。

鄭怡靜生涯和杜凱琹交手14次，雙方各拿7勝，平分秋色。不過，最近一次在今年馬斯開特挑戰賽8強戰，鄭怡靜以2:3落敗。

今天再度交手，鄭怡靜首局在3:4的落後下連拿7分，10:4率先聽牌，杜凱琹雖然連續化解4個局點，但最後反手發球搶攻彈網出界，鄭怡靜有驚無險以11:8收下。次局，鄭怡靜乘勝追擊，在6:5領先時，利用對手多次接發球失誤打出一波5:1的攻勢，11:6再下一城。

鄭怡靜第3局出手有些猶豫，在3:3平手時連丟8分，3:11讓出，但她很快做出調整，第4局在3平後展現正手攻擊威力，連拿2分拉開差距，最終以11:6快意獲勝。鄭怡靜表示，她今天從第1局開始進入狀態很快，戰術也執行得不錯。

世界排名13的大藤沙月首輪以11:7、11:5、11:3爆冷扳倒世界排名第2的中國名將王曼昱，鄭怡靜過去和她交手3次，以1勝2負略居下風，最近一次在今年清奈球星挑戰賽4強賽也以1:3落敗。鄭怡靜表示，每次和日本選手對戰一定要全神貫注，每1分都不能鬆懈。

