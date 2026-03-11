自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》才說能打又不能了 波多黎各百勝強投補強計畫落空

2026/03/11 12:45

藍鳥原本放行貝里歐斯在經典賽二輪加入波多黎各，不過事情大反轉，貝里歐斯再度因為保險問題無法參戰。（資料照，美聯社）藍鳥原本放行貝里歐斯在經典賽二輪加入波多黎各，不過事情大反轉，貝里歐斯再度因為保險問題無法參戰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天波多黎各對加拿大賽前傳出，藍鳥百勝強投貝里歐斯（Jose Berrios）將在次輪加入波多黎各，不料事情大逆轉，在比賽結束後，波多黎各總教練莫里納（Yadier Molina）出面表示貝里歐斯「又」不能打了。

貝里歐斯起初因為保險問題，無法參與本次經典賽，今天比賽前傳出藍鳥願意放人，莫里納也證實這項消息，不料「只用一場比賽時間」，貝里歐斯再度因為保險問題被擋下來。

對於事情這樣大翻轉，莫里納表示很遺憾，他說貝里歐斯願意出戰經典賽，他也為此做了許多訓練，已經開始加長投球顆數到70球，而且身體沒有遇到傷病問題。

「毫無疑問他可以給我們幫助，整個過程令人很沮喪，我們必須向前看。」莫里納賽後採訪時說道。

貝里歐斯大聯盟生涯打過雙城、藍鳥，生涯至今累積108勝，去年賽季30場先發，留下9勝5敗、防禦率4.17、WHIP 1.30的成績，不過季末因為手肘發炎提早結束賽季，季後賽、世界大賽皆未能出賽。如今儘管他在春訓表現優異，但仍因保險問題無法代表波多黎各。

