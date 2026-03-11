WTT支線賽》4局逆轉17歲日本新秀 葉伊恬連兩站支線賽闖進4強

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲智淵乒乓球館小將葉伊恬今天凌晨在2026年奧托切克（斯洛維尼亞）支線賽女單8強賽，以3:1逆轉17歲日本新秀竹谷美涼，繼上一站杜塞道夫支線賽之後，連兩站闖進4強，今天下午5點35分將和17歲南韓新星劉叡潾爭奪決賽門票。

世界排名104的竹谷美涼今天來勢洶洶，攻擊性十足，葉伊恬首局在5:10的絕境下連續化解4個局點，但最後反手回擊出界，9:11讓出；次局，葉伊恬展開反撲，在5:4領先時連拿6分，11:4扳回一城。關鍵第3局，葉伊恬克服開局1:6落後，在8:9時連得3分，11:9再下一城，第4局又是在3:6落後下，展現相持能力，打出一波8:2的逆襲，11:8贏得首次對戰的勝利。

請繼續往下閱讀...

世界排名52的葉伊恬和排名64的劉叡潾過去6度交手，以3勝3負不分軒輊，但都是在青少年時期，今天也是兩人繼2024年赫爾辛堡世青賽之後再度交鋒。

男單方面，今年亞洲盃拿下第4名的19歲小將張佑安，首輪先以直落三解決義大利選手品托，16強再以3:1擊退西班牙選手赫拉斯，但8強面對世界排名69的英國好手賈維斯，第8局在10:8聽牌下錯失4個局點，未能將戰線拉長，最終以11:9、8:11、11:13、12:14飲恨，無緣晉級4強。世界排名146的林彥均在16強戰激戰5局後，也以2:3不敵賈維斯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法