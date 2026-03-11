NBA》布澤利斯狂砍41分！公牛躲過被逆轉在延長賽擊退勇士

布澤利斯。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰公牛，一度克服13分落後在末節超車，但又未能守成被逼出延長賽，最終公牛靠著布澤利斯 （Matas Buzelis）轟下全場最高41分帶領下，以130：124賞勇士3連敗。

近期受傷所擾苦吞2連敗的勇士，今天回到主場迎戰公牛，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）重回場上。不過，勇士在上半場命中率不理想只有39%，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）半場拿下9分已是全隊最高；公牛方面，團隊命中率45%，吉迪（Josh Giddey）、瓊斯（Tre Jones）攻下14分全場最高，半場打完，公牛暫時以57：51領先。

不過，勇士在末節展開反撲，一波19：2攻勢直接反超。終場前47.5秒，布澤利斯在三分線外出手遭犯規，他3罰中2，公牛追到3分差，隨後米勒（Leonard Miller）趁勇士失誤，他快攻上籃追到1分落後。

勇士還有最後一波進攻機會但沒有把握，最後公牛靠著史密斯（Jalen Smith）罰球，追成118：118逼出延長賽。延長賽公牛連拿4分，雖然D.格林（Draymond Green）隨後投進三分球反擊，但接下來勇士都無法把握外線機會，只能眼看公牛再次超前守下勝利。

公牛布澤利斯今天飆出全場最高41分，替補上陣的瓊斯貢獻22分；勇士方面，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、桑托斯（Gui Santos）、斯賓塞（Pat Spencer）和克萊爾（LJ Cryer）都拿下17分全隊最高。

