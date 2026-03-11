自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》遞補入選拿下重要救援成功！獅隊洋投布雷克賽後吐心聲

2026/03/11 13:16

布雷克。（法新社）布雷克。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕加拿大今在經典賽小組賽和波多黎各交手，統一獅兩位洋投喬登、布雷克都繳出好投，終場以3：2拿下分組第2勝，持續朝8強目標邁進。

今年與統一獅簽約的喬登（Jordan Balazovic）3局失1分，加拿大隊交給艾倫（Logan Allen）接手3局，布雷克（Brock Dykxhoorn）主投最後3局，上演9上9下好投，飆出1K，成功封鎖波多黎各打線，拿下救援成功。

經典賽開打前夕，原本加拿大隊僅邀喬登加入，最後一刻有選手退出，布雷克臨時遞補，如今拿下重要救援成功。

美媒報導，布雷克身高6呎8吋、綽號「大醫生（The Big Doctor）」。布雷克說：「登板當時心跳很快。我很感謝能得到這個機會，我願意付出一切來到這裡。在以遞補身分加入時，我就跟教練團說過，能被放在那樣的關鍵位置並順利完成任務，我真的為球隊感到開心。」

加拿大隊總教練威依特（Ernie Whitt）說：「這就是這項運動迷人的地方。努力比賽，就是為了走到這個位置。我們在今天這場比賽前就知道，只要有機會贏，我們就一定要贏。這場勝利當然很好，但如果明天沒有贏球，那其實就沒有任何意義。」

