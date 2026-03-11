MLB》動刀後首度回到球場 林多對開幕戰就緒保持「100％樂觀」

林多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紐約大都會的明星游擊林多（Francisco Lindor）在動完刀後首次回到場上比賽，他直言對開幕戰能準備就緒保持100%的樂觀。

上個月在左手與手腕出現痠痛情形的林多，經過檢查後發現需要進行手術治療，並在美國時間2月11日進行鉤狀骨手術，當時預期將缺席6周的時間，也預計能在開幕戰時回歸賽場，大都會新球季的首場比賽將在美國時間26日舉行，對手是匹茲堡海盜。

林多今天在大都會的春訓基地進行的小聯盟比賽中上場守備4局，然而雖然他在室內打擊籠內有進行揮棒，但今日的賽事仍沒有讓他進行實戰打擊，「我的感覺很好，雖然有些疲累不過這只是過程的一部份，總而言之我現在已經能接球了，目前身處在一個很好的階段，沒有什麼好抱怨的。」

林多近4年的出賽數都有至少150場以上，甚至有3年還接近全勤，去年球季他160場出賽，繳出.267/.346/.466的打擊三圍，轟出31發全壘打與86分打點，wRC+129，「要說自己的身體每次都能達到百分之百的水平，其實會有些困難。我們常常必須依賴自己的身體，會有非常少的球員會跟你說他們現在的狀態是完美的，我很確定每個人身體多多少少會有些傷痛存在，甚至手有時候還會有些疼痛。」

不過縱使林多能如願在開幕戰時回歸，打擊的狀況仍可能需要調整得更久，許多曾接受過鉤狀骨手術的的打者通常需要經歷數月才能恢復原本的進攻火力，「我和很多人討論了有關鉤狀骨的事，他們說有時候還是會造成些困擾，但關鍵還是在於你本身的實力是不是頂尖的程度，不管付出什麼代價，我都要幫助我的球隊拿下勝利。這就是我正在嘗試達到的目標。」

