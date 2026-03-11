自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》艾德巴約轟83分但罰球太多惹議 字母哥：怎麼達成的不重要

2026/03/11 14:10

艾德巴約。（法新社）艾德巴約。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱火球星艾德巴約（Bam Adebayo）今天面對巫師狂砍83分，超越布萊恩（Kobe Bryant）的81分，為NBA史上單場第二高得分，僅次於傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分。不過，他在這場比賽罰球次數多達43次，也命中36球，令不少球迷認為，這個紀錄「太水」、「含金量不足」，但公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）認為，怎麼達成的不是重點，重點是他做到這件事情了，未來也不會有人記得他罰幾球。

公鹿今天114：129不敵太陽，亞德托昆波繳出22分，賽後不免被問到對於艾德巴約砍83分，打破布萊恩紀錄的看法。字母哥說：「這真的太不可思議了，這充分體現了他的努力。」

不過，外界討論艾德巴約這一場比賽罰球次數太多，字母哥說：「用什麼方式取得的並不重要，重要的是他做到了。未來10年、20年、30年後，沒人會記得他罰了多少球。」他舉例，自己也不記得當年布萊恩飆81分時共出手了多少次，罰進了多少球或投進了多少顆三分球，「你只會記得他拿下81分，張伯倫拿下100分。」公鹿下一場比賽就會和熱火正面交鋒，比賽在台灣時間本週五登場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中