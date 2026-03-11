NBA》艾德巴約轟83分但罰球太多惹議 字母哥：怎麼達成的不重要

艾德巴約。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱火球星艾德巴約（Bam Adebayo）今天面對巫師狂砍83分，超越布萊恩（Kobe Bryant）的81分，為NBA史上單場第二高得分，僅次於傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分。不過，他在這場比賽罰球次數多達43次，也命中36球，令不少球迷認為，這個紀錄「太水」、「含金量不足」，但公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）認為，怎麼達成的不是重點，重點是他做到這件事情了，未來也不會有人記得他罰幾球。

公鹿今天114：129不敵太陽，亞德托昆波繳出22分，賽後不免被問到對於艾德巴約砍83分，打破布萊恩紀錄的看法。字母哥說：「這真的太不可思議了，這充分體現了他的努力。」

不過，外界討論艾德巴約這一場比賽罰球次數太多，字母哥說：「用什麼方式取得的並不重要，重要的是他做到了。未來10年、20年、30年後，沒人會記得他罰了多少球。」他舉例，自己也不記得當年布萊恩飆81分時共出手了多少次，罰進了多少球或投進了多少顆三分球，「你只會記得他拿下81分，張伯倫拿下100分。」公鹿下一場比賽就會和熱火正面交鋒，比賽在台灣時間本週五登場。

