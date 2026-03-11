自由電子報
體育 即時新聞

贏墨西哥嗨到半夜！隔天爆冷輸義大利 美國教頭：有人今天很累

2026/03/11 15:08

美國隊意外輸給義大利隊，現在晉級命運掌握在明墨西哥與義大利的比賽。（路透）美國隊意外輸給義大利隊，現在晉級命運掌握在明墨西哥與義大利的比賽。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕義大利今在經典賽8：6爆冷擊敗美國，讓原本被視為奪冠熱門的美國隊出現晉級危機，美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）賽前一席話被網友直指可能是這場比賽的敗因之一。

美國隊昨以5：3擊敗墨西哥後，全隊陷入狂歡，美國隊總教練迪羅薩稱：「看著他們的反應，你可以感覺到他們其實很懷念這種感覺，或者說他們正努力追求這種氛圍，他們渴望這種連結。」他表示，全隊聚集在一起，這種凝聚力不只在球場上，還延續到了巴士上、延續到了飯店，笑說有些人甚至玩到凌晨一點。

不料今意外輸給義大利隊，美國隊現在晉級命運反而掌握在明墨西哥與義大利的比賽，迪羅薩坦言：「有些人今天看起來有點疲倦」（There’s some guys dragging today）。

消息傳出後網友紛紛表示：「數學不好害的」、「以為自己晉級了，嗨過頭」、「半場開香檳」、「笑死！整隊都以為晉級了」、「有空狂歡沒空算數學」。

