洪孟楷接中職會長？ 蔡其昌突拋感言：我跟曾豪駒一起畢業

〔記者陳政宇／台北報導〕中華職棒會長蔡其昌的任期將於2027年3月屆滿，球迷關注國民黨立委洪孟楷接任與否。蔡其昌今（11日）感性表示，他要跟經典賽台灣隊總教練「龍貓」曾豪駒一起畢業，也請新任會長布局2027年16強賽（原12強），但會長職位是由6個球團共商邀請，並非登記參選，外界不必過度揣測人選。

本屆WBC世界棒球經典賽台灣無緣晉級8強，除投手陳冠宇透露將從國家隊退役外，曾豪駒也發布畢業感言，外界關注明年16強的總教練人選。蔡其昌今出席民進黨中常會前受訪表示，不只他們2個要畢業，自己也要畢業了，因為會長任期到明年3月左右。

蔡其昌說，下一次的國際賽事，就是2027年11月的12強、現更名為16強賽，屆時將請新任會長認真尋找總教練的人選，應尊重其布局和決定權。

蔡其昌談到，自己從2023年首次接手國家隊的領隊，當時是林岳平擔任總教練，曾豪駒也在教練團中，這幾年隨自己一起征戰各地，很感謝他們為國家的付出。

媒體詢及，球迷擔心若由委洪孟楷接任下屆中職會長，恐買不到「Team Taiwan」週邊。蔡其昌回應，以前大家對會長是誰好像不太在意，球迷這幾年變得很熱情，但大家現在不必揣測，因為會長人選是由6個財團的老闆共同商議，決定後再去邀請，自己當時也是如此，並沒有什麼登記參選、或是誰表態，因為沒有意義。

蔡其昌呼籲，3月底例行賽就要開打了，與其要去揣測是誰，不如把熱情跟關注度移到選手和比賽上，「可能會長會更高興一點，大家可以討論，但是不用花太多時間，就看6個球團怎麼做決定。」

