自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣隊「歐告」有望加賣？蔡其昌曝好消息：早晚會陪伴你

2026/03/11 15:18

中職會長蔡其昌今天出席民進黨中常會前受訪。（記者劉信德攝）中職會長蔡其昌今天出席民進黨中常會前受訪。（記者劉信德攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕在台美混血好手「費仔」費爾柴德的太太哈娜（Hanna）應援下，台灣隊吉祥物「歐告」今天（11日）中午開賣造成瘋搶，許多球迷敲碗加賣。對此，中華職棒會長蔡其昌透露，他先前已緊急協調廠商加開2萬隻產能，如果大家願意等，「歐告早晚會陪伴你，大家不用擔心！」

對於台灣隊本次在經典賽的表現，蔡其昌今天下午出席民進黨中常會前受訪表示，聯盟已準備500萬獎金，要感謝這些辛苦的選手，因為他們在經典賽全力以赴，沒有一場是放棄的，打了一個感動所有國人的比賽。

對於台灣吉祥物「歐告」上架即遭秒殺，蔡其昌坦言，他在車上便不斷收到網友標記說「買不到」，先前因為很多人想買「歐告」，他在日本時就已緊急協調廠商，是否有足夠能量可以接單，好不容易找到了，時間不用太久，可以做出2萬隻。

蔡其昌直呼，「不是會長要限量，還有人說我是什麼飢餓行銷，完全沒有這個問題！就是因為要找廠商，廠商做不出來嘛。」

為了回應球迷的熱情，蔡其昌表示，如果大家願意等，聯盟可以再繼續規劃，但自己每次都擔心讓大家等很久，例如過去的帽T曾等待長達一年，因為不想讓大家等太久，才會公布數量限制。蔡並預告，「如果大家願意等的話，那沒問題呀，歐告早晚會陪伴你啦，大家不用擔心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中