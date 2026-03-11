台灣隊「歐告」有望加賣？蔡其昌曝好消息：早晚會陪伴你

中職會長蔡其昌今天出席民進黨中常會前受訪。（記者劉信德攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕在台美混血好手「費仔」費爾柴德的太太哈娜（Hanna）應援下，台灣隊吉祥物「歐告」今天（11日）中午開賣造成瘋搶，許多球迷敲碗加賣。對此，中華職棒會長蔡其昌透露，他先前已緊急協調廠商加開2萬隻產能，如果大家願意等，「歐告早晚會陪伴你，大家不用擔心！」

對於台灣隊本次在經典賽的表現，蔡其昌今天下午出席民進黨中常會前受訪表示，聯盟已準備500萬獎金，要感謝這些辛苦的選手，因為他們在經典賽全力以赴，沒有一場是放棄的，打了一個感動所有國人的比賽。

對於台灣吉祥物「歐告」上架即遭秒殺，蔡其昌坦言，他在車上便不斷收到網友標記說「買不到」，先前因為很多人想買「歐告」，他在日本時就已緊急協調廠商，是否有足夠能量可以接單，好不容易找到了，時間不用太久，可以做出2萬隻。

蔡其昌直呼，「不是會長要限量，還有人說我是什麼飢餓行銷，完全沒有這個問題！就是因為要找廠商，廠商做不出來嘛。」

為了回應球迷的熱情，蔡其昌表示，如果大家願意等，聯盟可以再繼續規劃，但自己每次都擔心讓大家等很久，例如過去的帽T曾等待長達一年，因為不想讓大家等太久，才會公布數量限制。蔡並預告，「如果大家願意等的話，那沒問題呀，歐告早晚會陪伴你啦，大家不用擔心。」

