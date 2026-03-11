自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》義前5棒22支0扳倒史上最強美國 美媒震撼：史上最大冷門

2026/03/11 15:33

義大利隊今天以8：6爆冷擊敗史上最強美國隊。（法新社）義大利隊今天以8：6爆冷擊敗史上最強美國隊。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽義大利隊今天以8：6爆冷擊敗史上最強美國隊，更離奇的是義大利前5棒合計22打數無安打，讓美國媒體ESPN都直呼：「這是WBC史上最大冷門之一。」

美國隊以3勝0敗打義大利隊，未料前4局挨3轟，6局上未完成雙殺的傳球失誤又被製造3分大局，打完6局上已失8分，而義大利11支安打幾乎都集中在六棒捕手提爾、七棒右外野手安東納奇、八棒游擊卡利亞諾內，前5棒合計22打數無安打，狂吞10次三振，只靠2次四壞上壘。

美國ESPN記者帕岡（Jeff Passan）直言這場比賽是史上最大冷門之一，「儘管義大利隊前5名打者合計22打數0安打，但仍然擊敗了美國隊，對義大利而言是一場值得紀念的勝利。」

在大聯盟官網的戰力排名，義大利隊僅排20隊的第12名，今天投手群雖然被美國隊敲11安，只有投出1次四壞，至於美國隊投手則是被敲6安，卻也送出6次四壞，讓義大利隊後段棒次有效攻分。

大聯盟分析師韋蘭德（Ben Verlander）坦言，「美國隊輸給義大利，預賽止步可能性非常高。」明天墨西哥出戰義大利，必須靠義大利贏球，或是墨西哥獲勝但義大利失掉5分以上，美國隊才有機會晉級。

