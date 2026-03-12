墨義大戰決定美國隊生死、多明尼加VS委內瑞拉 今日賽事預告與轉播

墨西哥。（資料照）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

美國隊昨天在經典賽小組賽爆冷不敵義大利，只要今天墨西哥擊敗義大利，B組將形成美、義、墨3勝1敗互咬，將比較對戰失分率選出2支晉級隊伍，這也意味美國隊晉級8強之路亮起黃燈，必須寄望義大利擊敗墨西哥，才能不靠計算失分率晉級8強。

請繼續往下閱讀...

經典賽

07：00 義大利 VS 墨西哥 愛爾達體育3台、緯來育樂、台視15：00 D-LIVE

08：00 多明尼加 VS 委內瑞拉 愛爾達體育2台、緯來體育、台視、東森洋片

中職官辦熱身賽

18：30 統一 VS 味全 愛爾達體育1台、緯來育樂

18：30 樂天 VS 中信 愛爾達體育2台、緯來體育

NBA

10：00 火箭 VS 金塊 愛爾達體育1台

10：30 灰狼 VS 快艇 緯來育樂

WTT冠軍賽

11：00 重慶站 32強

18：30 重慶站 16強

轉播：愛爾達體育3台

UBA女子複賽

14：00 世新大學 VS 臺灣師大

16：00 中信學院 VS 佛光大學

18：00 北市大學 VS 文化大學

轉播：愛爾達體育4台、緯來精采

日職熱身賽

17：00 巨人 VS 軟銀 DAZN 2

PLG

19：00 領航猿 VS 勇士 MOMOTV

