網球》喬科維奇與西西帕斯合拍惜敗 印地安泉人氣男雙無緣8強

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）與希臘單手反拍名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）這組人氣極旺的男雙組合，印地安泉網賽爆冷開胡後未能更上層樓，6：7（4：7）、5：7惜敗給同樣單打好手搭配的法國、摩納哥表兄弟林德克內奇（Arthur Rinderknech）／瓦舍羅（Valentin Vacherot），次輪止步無緣8強。

這項北美ATP千分等級大師賽，喬科維奇／西西帕斯初登場就於南加州沙漠城市締造驚奇，面對專攻雙打的印地安泉衛冕者薩爾瓦阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）／克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic），兩人攜手打出精彩好球，僅花53分鐘直落二淘汰第3種子勁敵。只不過面對擁有血緣關係的「法摩聯軍」，喬科維奇人馬陷入苦戰，首盤搶7拉鋸6：5時錯失3個盤末點，第2盤也未能掌握5：3扳回一城的機會，最終讓表兄弟對手倒趕4局出線。

38歲的喬科維奇寶刀未老，接下來專注兵家必爭的男單，這位曾5度印地安泉奪冠的前世界球王，第4輪強碰年僅24歲的英國左手拍德雷珀（Jack Draper），再接再厲爭奪8強門票。

