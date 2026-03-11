經典賽》史詩一戰爆冷勝美國 義大利潛力好手奮勇跑壘卻傷退

提爾。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕義大利隊今8:6擊敗美國隊，創B組最大冷門，美國隊甚至有止步預賽可能性。本應舉隊歡騰的義大利隊，卻因主戰捕手提爾（Kyle Teel）跑壘受傷，為後續賽程蒙上陰影。

提爾2局從投手麥克萊恩（Nolan McLean）手中轟出陽春砲，4局又選到保送，第6局再擊出二壘安打。然而在他拚勁十足的滑壘進壘時，突然露出痛苦表情，並憤怒地拍打地面，隨即退場，原因是右腿後肌不適。

請繼續往下閱讀...

義國總教練塞維里（Francisco Cervelli）表示，球隊將從替補名單中，以牛棚捕手安努齊亞塔（Andres Annunziata）頂替提爾。塞維里說：「他是我在義大利隊的捕手之一，現在我們就只剩這一位了。他一直跟著我們一起努力訓練。我想就是他了，因為我們沒有其他人選。」

提爾是2023年選秀會上紅襪隊以第14順位選中的球員，之後克羅切（Garrett Crochet）交易案中，紅襪為了得到這位王牌投手，將提爾交易到白襪隊。

去年提爾初登大聯盟，78場比賽中繳出0.273/0.375/0.411 的打擊三圍，另有8支全壘打與11支二壘安打。

提爾。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法