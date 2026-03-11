自由電子報
體育 競技運動 桌球

重慶冠軍賽》5連勝瑞典名將卡爾森 林昀儒16強對決乒超隊友周啟豪

2026/03/11 16:02

林昀儒在男單首輪逆轉瑞典名將卡爾森，挺進16強。（取自WTT官網）林昀儒在男單首輪逆轉瑞典名將卡爾森，挺進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2026年WTT重慶冠軍賽男單首輪，以3:1逆轉世界排名37的瑞典左手名將卡爾森，寫下對戰5連勝，也將今年冠軍賽連勝紀錄推進至6場，16強將遭遇中國乒超聯賽山東魏橋隊友周啟豪。

世界排名第7的林昀儒過去4度對上卡爾森都笑到最後，包括上個月在新加坡大滿貫賽32強賽也以直落三輕鬆過關。不過，這回卡爾森做足準備，首局在3:4落後下連拿4分反超比分，以11:8先馳得點。林昀儒第2局做出回應，6:1強勢開局後，一路領先，11:6追回1局。

第3局，林昀儒火力全開，一開局就展開凌厲的正手發球搶攻，打得對手無力招架，9:0開局後很快的以11:4拿下。卡爾森第4局開局連丟3分後，迅速喊出暫停。重回比賽後，小林在8:3領先下遭遇亂流被追到8:6，在及時叫暫停後，順利地以11:7鎖定勝利。

世界排名22的周啟豪首輪以3:1擊退另一名山東魏橋隊友黃友政，今年初奪下杜哈球星挑戰賽冠軍的周啟豪是林昀儒在乒超聯賽的雙打搭檔之一，兩人過去只在2023年果阿球星挑戰賽交手過，當時小林以3:1獲勝。

