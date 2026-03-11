自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》史上最強美國隊晉級要看墨義臉色 賈吉：我們需要一點運氣

2026/03/11 16:38

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽冠軍大熱門美國隊今天以6:8爆冷輸給義大利隊，美媒《ESPN》認為這是經典賽20年來的最大冷門之一。美國輸球後，要看明天義大利和墨西哥的比賽結果而定，美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後受訪無奈表示，美國隊現在需要一點運氣。

只要明天墨西哥擊敗義大利，B組將形成美、義、墨3勝1敗互咬，將比較對戰失分率選出2支晉級隊伍，這也意味美國隊晉級8強之路亮起黃燈，明天必須寄望義大利擊敗墨西哥，才能不靠計算失分率晉級8強。

如果美國要在明天墨西哥贏球仍晉級，必須仰賴墨西哥打9局且得5分以上，如果墨西哥在9局結束只得4分以下奪勝，墨西哥跟義大利的失分率都會優於美國隊，屆時將宣告美國隊淘汰。

美國隊長「法官」賈吉昨日對戰墨西哥敲出個人賽會的第2轟，但今天與義大利交手熄火，4打數無安打，吞下1K僅獲得1次保送。9局下最後打席，賈吉原本有機會幫助球隊延續攻勢或扳平戰局，但他在2人出局一壘有人時，被前隊友韋瑟特（Greg Weissert）三振，賈吉無緣建功，只能落寞地看著義大利慶祝難得的一勝。

「你總是希望命運掌握在自己手中，」賈吉賽後受訪表示，當時他們本來有機會贏球，但義大利一開始就火力全開奠定勝基，義大利是一支很棒的球隊，今天證明了這一點，現在的美國隊需要一點運氣，就看明天會發生什麼事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中