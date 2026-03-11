經典賽》史上最強美國隊晉級要看墨義臉色 賈吉：我們需要一點運氣

賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽冠軍大熱門美國隊今天以6:8爆冷輸給義大利隊，美媒《ESPN》認為這是經典賽20年來的最大冷門之一。美國輸球後，要看明天義大利和墨西哥的比賽結果而定，美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後受訪無奈表示，美國隊現在需要一點運氣。

只要明天墨西哥擊敗義大利，B組將形成美、義、墨3勝1敗互咬，將比較對戰失分率選出2支晉級隊伍，這也意味美國隊晉級8強之路亮起黃燈，明天必須寄望義大利擊敗墨西哥，才能不靠計算失分率晉級8強。

如果美國要在明天墨西哥贏球仍晉級，必須仰賴墨西哥打9局且得5分以上，如果墨西哥在9局結束只得4分以下奪勝，墨西哥跟義大利的失分率都會優於美國隊，屆時將宣告美國隊淘汰。

美國隊長「法官」賈吉昨日對戰墨西哥敲出個人賽會的第2轟，但今天與義大利交手熄火，4打數無安打，吞下1K僅獲得1次保送。9局下最後打席，賈吉原本有機會幫助球隊延續攻勢或扳平戰局，但他在2人出局一壘有人時，被前隊友韋瑟特（Greg Weissert）三振，賈吉無緣建功，只能落寞地看著義大利慶祝難得的一勝。

「你總是希望命運掌握在自己手中，」賈吉賽後受訪表示，當時他們本來有機會贏球，但義大利一開始就火力全開奠定勝基，義大利是一支很棒的球隊，今天證明了這一點，現在的美國隊需要一點運氣，就看明天會發生什麼事情。

