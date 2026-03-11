青年盃田徑》台灣最快高中生陳羿岑回台參賽 分享旅日心得

赴日超過4個月的台灣女將陳羿岑，今在新北市青年盃全國田徑公開賽高中女子400公尺預賽登場，以58秒60晉級決賽。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕赴日超過4個月的台灣女將陳羿岑，今在新北市青年盃全國田徑公開賽高中女子400公尺預賽登場，以58秒60晉級決賽，她赴日期間感受到日本選手都很認真投入訓練，就算教練不在場也不會有人偷懶。

陳羿岑在2023年全國運動會，才13歲就技壓群雌勇奪女子400公尺金牌，以及2024年在全中運跑出53秒13，將高懸31年的U20全國紀錄送入歷史，並躍居台灣歷年第3傑，僅次於全國紀錄保持人紀政、徐佩菁，若能重拾狀態，有機會達標今年名古屋亞運。

為了尋求進步，陳羿岑去年就赴日就讀名古屋的中京大學附屬中京高等學校，盼在異鄉接受更強的刺激，本屆青年盃是她赴日後首次回到台灣參賽。陳羿岑表示，日本目前屬冬訓期間，所以沒針對青年盃進行調整，就是享受比賽和適應賽事強度，目標為順其自然完賽，聽教練給予建議，回去再做調整。

赴日逾4個月，陳羿岑生活上算適應，但語言還不太行，還好基本溝通沒問題，只是期間遇到日本攝氏零下的氣溫，感覺跑起來不太舒服，花了一段時間才適應。

陳羿岑透露，日本在指導動作上更精細，訓練量沒有特別大，但花更多時間在細節上，且所有人都很嚴謹並注重團隊禮貌，就算教練不在也沒有人敢偷懶。

