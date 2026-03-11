自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》用旋律重現棒球回憶 台灣運彩「We are好棒棒」音樂饗宴

2026/03/11 17:26

台灣運彩總經理林博泰（中）。（台灣運彩提供）台灣運彩總經理林博泰（中）。（台灣運彩提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣運彩日前攜手全國唯一以台灣音樂文化為價值的專業樂團「灣聲樂團」，在2026世界棒球經典賽期間進行一場「We are好棒棒」音樂會，把台灣棒球超過半世紀的榮耀時刻編織成音樂饗宴，讓賽場瞬間絢爛化作音符永流傳，現場聽眾格外感動。

台灣運彩表示，棒球堪稱台灣民眾跨世代的記憶，不但是銷售主力，更是喚醒眾志成城團結一心的力量。為了深化運動文化內涵，響應運動部推動運動文化加值應用與商業發展的政策方向，這場「We are好棒棒」音樂會集結多首別具意義的棒球主題曲，包括台灣孩子勇闖日本甲子園的《嘉義農林校歌》、1998年講述紅葉少棒隊的電影紅葉小巨人主題曲《英勇勳章》、2001年世界棒球賽撼動人心任賢齊的《再出發》、2024年世界棒球12強賽奪冠主題曲《就一起》，以及激勵無數人的《世界都看見》，用古典音樂為基礎語言，演繹出屬於寶島的聲音。

「We are好棒棒」音樂會除了耳熟能詳、與棒球相關的音樂曲目，為了讓現場觀眾能隨著音樂更進一步瞭解台灣棒球史，特別邀請淡江大學歷史系兼任助理教授鄭睦群老師擔任導聆人，以場邊導聆的方式，講解曲目背後動人故事，讓現場觀眾能夠感同身受、真正走進音樂、也讓音樂走進生活。灣聲樂團李哲藝指揮表示：「我們希望發揮音樂強大的渲染力，讓球迷在旋律中感受台灣音樂的力量，用音符為Team Taiwan獻上最誠摯的應援。」

