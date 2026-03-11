自由電子報
經典賽》「所以美國才會比較弱⋯」 日名將點破美贏不了的原因

2026/03/11 17:50

經典賽美國隊今以6：8爆冷輸給義大利隊，面臨預賽出局危機。（法新社）經典賽美國隊今以6：8爆冷輸給義大利隊，面臨預賽出局危機。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽美國隊今以6：8爆冷輸給義大利隊，面臨預賽出局危機。過去經典賽日本隊奪下3冠，多明尼加和美國則是只有各1次，日本名將里崎智也9日於《棒球頻道》的節目分析，為何歐美球隊在經典賽沒辦法奪下比日本隊更多冠軍的原因。

過去日本隊在經典賽奪過最多冠軍，非常善於打短期決賽，里崎智也認為關鍵在日本獨特的「調整能力」，「日本很擅長這種安排，因為從小學開始就一直在打淘汰賽型的比賽，所以對這種短期決戰很習慣。」

里崎智也用賽馬來比喻，日本隊就像是「無聲鈴鹿」那種一路領先的馬，歐美球隊則是慢慢進狀態，在季後賽時把狀態調整到最佳，最後拿到世界冠軍，就像是後追型的馬。

因此在像WBC這種必須在短時間內達到巔峰狀態的比賽中，日本的風格更容易適應。里崎分析說：「這是歐美球隊在WBC不容易贏球的最大原因，所以美國隊才會顯得比較弱。」

此外，里崎智也點出日本投手調整迅速通常會比較快，大聯盟的投手則不會為了經典賽而打亂自己原本賽程、提前把狀態調整到位的團隊性計畫。里崎智也認為，這些調整方式與賽季思維的差異，影響了經典賽的比賽結果。

