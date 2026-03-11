自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》日媒爆山本由伸再扛先發！日本「大聯盟武士接力」抗多、委

2026/03/11 19:16

山本由伸。（資料照，路透）山本由伸。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本武士隊以4戰全勝、C組第一之姿晉級8強，對手將會是D組第二的球隊，可能對上多明尼加或委內瑞拉兩支眾星雲集的強敵，日媒今天爆料，先發投手將由道奇王牌山本由伸先發，而日本武士也將採取「大聯盟武士接力」的投手策略來應戰。

山本由伸本屆經典賽擔任日本武士隊的開幕戰先發投手，對決台灣投2.2局沒有被敲安打，送出2次三振與2次保送。《日刊體育》報導，日本隊已經內定山本由伸為8強戰先發，由於8強也還有80球的球數限制，預計接手的第2號先發為曾在小組賽第2戰對決南韓的菊池雄星。

日本8強戰的對手，無論是有阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、阿拉耶茲（Luis Arraez）的委內瑞拉，或是有小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、索托（Juan Soto）等巨星的多明尼加，都組成相當恐怖的大聯盟打線，日媒指出，日本隊將會把重責大任交給熟悉大聯盟打者、且經驗與實績兼備的山本與菊池，後續再接力交給火熱的牛棚投手群，包含種市篤暉、藤平尚真、松本裕樹、大勢等人。

日本隊已經抵達邁阿密，關於8強戰的投手調度，監督井端弘和表示：「輸了就要打道回府，我打算積極投入投手戰力。」日媒指出，如果日本成功挺進4強，預計將由8日對澳洲先發的菅野智之再度掛帥。

