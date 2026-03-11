經典賽》千辛萬苦闖8強！南韓將遭遇大聯盟怪物陣容 傳奇名將說話了

多明尼加。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊在今年經典賽小組賽不敵日本與台灣，最終在與澳洲之戰靠著失分率，最終仍以C組第二之姿闖進8強，不過接下來將碰上D組第一的球隊，也就是有著許多大聯盟怪物球星的多明尼加或委內瑞拉。對此南韓傳奇球星李大浩直呼，球是圓的，打了就知道。

多明尼加本屆堪稱「宇宙艦隊」，陣中先發1到9棒排開都是大聯盟超級巨星，包含索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等球星；委內瑞拉也不遑多讓，有著阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）、喬里奧（Jackson Chourio）等好手。

韓媒《MYDAILY》表示，雖然兩支拉美球隊都是奪冠熱門，但在8強賽中反而是有壓力的那方；至於南韓現實情況是能進8強已經相當不容易，無論投打都難以與這兩支球隊抗衡，如果打10場可能會輸至少7到8場。但棒球場上誰也說不準，墊底球隊擊敗第一名球隊、甚至拿下系列賽的情況並不罕見，只要在體能管理、對手分析準備充分，也並非沒有爆冷的可能，「如果先發投手能撐到80球並有好表現，韓國仍然有機會一戰。」

對此，南韓傳奇名將李大浩，近日在自己的YouTube頻道表示：「確實，晉級8強的球隊，戰力上都比我們在預賽遇到的隊伍更強，陣中也有更多優秀球員。」不過他也強調棒球是圓的，不是戰力強就一定會一直贏。關鍵要看誰的狀態更好、得分過程如何。

以轉播球評身分，與南韓隊一同前往邁阿密的李大浩也強調：「既然去了，就要好好打，不是去玩的。我們是為了回報熱愛棒球的球迷而去的，球員們一定也都知道。」

