體育 2026WBC 最新報導

經典賽》遭張育成砲轟！柳賢振有望對決大聯盟怪物打線 韓媒分析原因

2026/03/11 20:10

柳賢振。（資料照，路透）柳賢振。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊將於8強戰碰上許多大聯盟怪物球星坐鎮的多明尼加或委內瑞拉，韓媒《OSEN》撰文分析，在小組賽曾對台灣先發、遭張育成敲出陽春砲的38歲名投柳賢振，有望扛下8強戰先發投手的重責大任。

南韓在9日結束與澳洲的最後一場小組賽後，於10日搭機前往邁阿密，到14日8強戰開打前，球員有兩天的休息與訓練時間，若以9日對戰澳洲的比賽為基準，球員將有4天的休息日，因此8強戰預計所有投手皆可待命。《OSEN》指出，8、9日連續對台灣、澳洲登板的丹寧（Dane Dunning），也具備充足體力擔任8強先發。

然而《OSEN》認為，最被看好扛下8強先發的人選之一仍是柳賢振。韓媒指出，柳賢振KBO生涯出賽244場，拿下117勝67敗1救援，防禦率2.95；大聯盟生涯出賽186場，拿下78勝48敗，防禦率3.27，是南韓隊最強王牌，更曾在2019年名列國聯塞揚票選第2、2020年美聯塞揚票選第3。

儘管柳賢振已過巔峰，但上季在韓華鷹仍有26場出賽，投139.1局拿下9勝7敗、防禦率3.23的成績單。睽違16年重返國家隊，柳賢振在8日對決台灣之戰，先發3局被敲3安包含張育成的陽春砲，送出3次三振僅失1分。韓媒表示，柳賢振與多明尼加、委內瑞拉的打者有過多次交戰經驗，若8強先發登板，將是自2023年效力藍鳥以來，睽違3年再度與大聯盟打者正面交鋒。

韓媒分析，除了柳賢振以外，上述提到的丹寧，以及郭彬、高永表等先發投手也都將隨時待命，由於進入8強就是單敗淘汰，所有先發投手都必須做好做好不分先發、後援，隨時上場的準備。

