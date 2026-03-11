桌球》直落三擊退17歲南韓新星 葉伊恬首度殺進支線賽女單決賽

葉伊恬在女單四強賽直落三擊退南韓新秀劉叡潾，首度闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名52的葉伊恬今晚在2026年WTT奧托切克（斯洛維尼亞）支線賽女單4強，以直落三擊敗17歲的南韓新星劉叡潾，首度闖進決賽，也是繼2023年杜塞道夫站的黃怡樺、哈維若夫站的劉馨尹及2024年奧托切克站的李昱諄之後，第4位打進WTT支線賽女單決賽的台灣女將。

18歲的葉伊恬和世界排名64的劉叡潾在青少年時期曾6度交手，雙方各拿3勝，不過，上一次過招已是2024年赫爾辛堡世青賽。今晚再度交鋒，首局葉伊恬在6平後被對手打出一波4:1攻勢，落入7:10的險境，但她展現抗壓性，先化解3個局點追到丟士，隨後又在相持球大戰中佔上風再添2分，12:10後來居上。

第2局，葉伊恬乘勝追擊，在5:4領先時利用對手連續反手回球出界，連拿3分拉開比分，11:5再下一城。第3局，葉伊恬在4:5落後下趁對手正手回擊掛網和接發球失誤連拿2分，迫使對手叫出暫停；重回比賽後，劉叡潾雖然一度以7:6反超，但關鍵時刻葉伊恬展現出色的相持球能力，回敬一波5:1的反擊，11:8贏得對戰3連勝，也首度闖進成人層級國際賽決賽。

葉伊恬決賽將遭遇世界排名103的日本好手面田采巳，21歲的面田去年在萊茵魯爾世大運女子團體決賽，在決勝第5點以3:0橫掃中國選手楊屹韻，幫助日本隊奪下女團金牌。上一站在杜塞道夫支線賽闖進4強的面田，今晚在女單4強賽歷經一場近1小時的5局大戰，才以3:2艱苦擊敗瑞典削球好手柏格史東。

