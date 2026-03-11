經典賽》台灣棒球將變得更可怕！韓媒警戒新生代強投林維恩

林維恩。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在本屆經典賽隊史首度擊敗強敵南韓，儘管最終仍無緣晉級8強，但已為台灣球迷留下最感動的一役。韓媒認為台灣棒球會變得更強、更可怕，並點名效力運動家小聯盟的20歲左投林維恩，將會是下次對決必須警戒的台灣新生代強投。

南韓媒體《朝鮮日報》撰文指出，台灣隊憑藉著國內職棒的高人氣，實力正迎來爆發性成長，眾多選手前往美國和日本發展，在更高等級的聯盟中茁壯成長，下次對決時必須警戒的選手名單正不斷增加，20歲左投林維恩就是其中之一，被視為台灣新生代王牌投手。

林維恩在本屆賽事只登板過1場，就是對南韓隊中繼2.1局飆4K失2分，他在5局下1：0領先、一三壘有人無人出局時，接替先發投手古林睿煬的投球，先讓惠特科姆（Shay Whitcomb）擊出游擊滾地球形成雙殺，雖然被對手打回追平分，但讓傷害減到最小，之後成功K掉金周元結束該局。

林維恩6局下先是三振掉金慧成，但卻被南韓強打金倒永轟出兩分砲，讓對手以3：2反超，不過他迅速回穩，賞給南韓混血球星瓊斯（Jahmai Jones）老K，並讓李政厚擊出中外野飛球遭接殺，完成投球任務。

林維恩受訪曾表示，希望這次比賽與高強度打者對決的經驗能讓自己進步，並對於球季以及往後職業生涯有幫助，同時也期許新球季能保持身體健康，投出好的表現。

