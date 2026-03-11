網球》艾卡拉茲高爾夫開球300碼！前輩喬科維奇都驚呆了

喬科維奇。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日前印地安泉網賽空檔，喬科維奇（Novak Djokovic）、茲維列夫（Alexander Zverev）和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在當地高爾夫球場揮桿較勁，看到西班牙年輕球王艾卡拉茲居然開球300碼，塞爾維亞老將喬科維奇嘆說：「這傢伙簡直無所不能。」

這項男女共站的ATP千分等級大師賽，正在美國南加州沙漠城市進行，38歲的喬科維奇已經安抵男單16強，接受《網球頻道》採訪時透露，近來與後生晚輩們共度歡樂的休閒時光，「昨天玩得很開心。我和茲維列夫、艾卡拉茲一起打了高爾夫，這是我第一次和他們一起打球，感覺非常棒。我們笑聲不斷，也互相較勁，總之很愉快。」

身為網壇「三巨頭」最後一人，坐擁大滿貫24冠的喬科維奇驚嘆，頂尖運動員的天賦經常展現在不同領域賽場，尤其當22歲的艾卡拉茲手持一號木桿時，「我不像以前比較常打小白球，所以難免輸給他們，但熟能生巧......，這都是藉口啦。他們確實很厲害。我才到球場，第1洞那傢伙（艾卡拉茲）就轟出300碼，5桿洞想抓老鷹。我當時就想：『你還有什麼是不擅長的嗎？這究竟是怎麼回事？』」

德國好手茲維列夫也證實，艾卡拉茲的強力開球絕非偶有佳作，「我和Carlos幾乎每天都打高爾夫，我們實力伯仲之間，差點大約都是8左右。Novak這兩天才加入，所以讓競爭更有意思了。」

