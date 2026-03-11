自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》威力斯進帳24分、黃聰翰19分領銜 戰神擊退攻城獅終止6連敗

2026/03/11 21:28

恩多。（TPBL提供）恩多。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期陷入連敗的台北台新戰神今天作客新竹攻城獅，威力斯繳出全隊最高24分，黃聰翰進帳19分，全隊6人得分上雙，最終以102：94終止6連敗。

近期吞下6連敗的戰神，今天作客攻城獅也是註冊大限後，首場賽事，今天洋將他們擺上威斯利、弗利沙以及再次回歸的恩多，首節打完暫時以3分落後。但他們在次節反撲，先是雷蒙恩飆進三分球，最後3分多鐘時黃聰翰挺身而出，他連拿5分帶隊超車，隨後劉丞勳雖投進三分球反擊，但半場打完戰神暫時以58：55領先。

戰神上半場3人得分上雙，雷蒙恩拿下18分，威力斯和黃聰翰都進帳10分，上半場團隊三分球命中率達到5成；攻城獅方面，馬力繳出全隊最高12分，劉丞勳11分次之。

攻城獅易籃後展開反撲，德魯單節16分帶隊超車，3節打完攻城獅反倒取得7分領先。戰神末節持續緊追，這節尾聲威力斯連拿7分帶隊再次反超，成功止敗。

戰神今天7人得分上雙，威力斯拿下24分、11籃板，黃聰翰三分球6投5中進帳次高19分，雷蒙恩18分；攻城獅德魯28分、15籃板，馬力22分次之。

雷蒙恩。（TPBL提供）雷蒙恩。（TPBL提供）

馬力。（TPBL提供）馬力。（TPBL提供）

德魯。（TPBL提供）德魯。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中