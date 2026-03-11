TPBL》威力斯進帳24分、黃聰翰19分領銜 戰神擊退攻城獅終止6連敗

恩多。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期陷入連敗的台北台新戰神今天作客新竹攻城獅，威力斯繳出全隊最高24分，黃聰翰進帳19分，全隊6人得分上雙，最終以102：94終止6連敗。

近期吞下6連敗的戰神，今天作客攻城獅也是註冊大限後，首場賽事，今天洋將他們擺上威斯利、弗利沙以及再次回歸的恩多，首節打完暫時以3分落後。但他們在次節反撲，先是雷蒙恩飆進三分球，最後3分多鐘時黃聰翰挺身而出，他連拿5分帶隊超車，隨後劉丞勳雖投進三分球反擊，但半場打完戰神暫時以58：55領先。

戰神上半場3人得分上雙，雷蒙恩拿下18分，威力斯和黃聰翰都進帳10分，上半場團隊三分球命中率達到5成；攻城獅方面，馬力繳出全隊最高12分，劉丞勳11分次之。

攻城獅易籃後展開反撲，德魯單節16分帶隊超車，3節打完攻城獅反倒取得7分領先。戰神末節持續緊追，這節尾聲威力斯連拿7分帶隊再次反超，成功止敗。

戰神今天7人得分上雙，威力斯拿下24分、11籃板，黃聰翰三分球6投5中進帳次高19分，雷蒙恩18分；攻城獅德魯28分、15籃板，馬力22分次之。

