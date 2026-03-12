自由電子報
桌球

桌球》4局逆轉日本世大運國手 葉伊恬勇奪台灣首座WTT支線賽女單冠軍

2026/03/12 07:03

葉伊恬在奧托切克支線賽奪下生涯首座成人國際賽單打冠軍。（教練莊智淵提供）葉伊恬在奧托切克支線賽奪下生涯首座成人國際賽單打冠軍。（教練莊智淵提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬今天凌晨在2026年WTT奧托切克（斯洛維尼亞）支線賽女單決賽，以3:1逆轉日本萊茵魯爾世大運國手面田采巳，奪下生涯首座成人國際賽單打冠軍，也是台灣球員第一次在WTT支線賽女單封后，進帳1000美元獎金及125分積分。

世界排名52的葉伊恬上一站在杜塞道夫支線賽首度闖進4強，這一站來到斯洛維尼亞持續突破個人最佳，今天在決賽遭遇世界排名103的面田采巳，首局還在試探對手球路，開局就連丟4分，7:11讓出；次局起，葉伊恬很快做出調整，4:1開局後，一路保持領先，11:8追回1局。

關鍵第3局，葉伊恬在開局5:2領先下，被對手打出一波5:1的反擊，反倒以6:7落後，隨後雙方纏鬥至9平，葉伊恬在相持球大戰中展現反手拍穩定度，讓對手連續回球失誤，拿下重要的2分，11:9再下一城。第4局，葉伊恬在開局5:2領先時，迫使對手先喊出暫停，恢復比賽後，小葉依舊保持穩定領先，最終11:6贏得重要的一勝。

教練莊智淵對葉伊恬的表現也給予高度肯定，他表示，去年為葉伊恬設定的目標是打進世界排名40，今年除了鎖定排名40，也希望她能在支線賽拿一座冠軍，如今也提前達成目標。

莊智淵表示，葉伊恬今年初在歷經亞洲杯、新加坡大滿貫等大賽的洗禮，透過和世界頂尖好手的對戰，清楚了解到自己和她們的差距有多大，眼界也不一樣了，這次在歐洲的兩站支線賽，不論在心態或打球意識都有明顯的成長。他認為，年輕選手需要一座國際賽冠軍來支撐她的心態、心氣和打法，現在葉伊恬已經成功地踩出第一步了。

葉伊恬在奧托切克支線賽奪下生涯首座成人國際賽單打冠軍。（教練莊智淵提供）葉伊恬在奧托切克支線賽奪下生涯首座成人國際賽單打冠軍。（教練莊智淵提供）

