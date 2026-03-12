自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》加拿大隊史首闖8強複賽 「紅色閃電」古巴首次預賽出局

2026/03/12 07:56

加拿大首次挺進8強複賽。（美聯社）加拿大首次挺進8強複賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽A組賽事，加拿大今天以7比2擊敗古巴隊，讓加拿大在小組賽以3勝1敗，以A組第一之姿闖進8強複賽。這也是加拿大隊史首次取得經典賽8強門票。而「紅色閃電」古巴隊則是首度止步經典賽預賽。

古巴今派出軟銀王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo），第3局在1出局後連續被敲2安，加上捕手A.培瑞茲（Andrys Perez）漏球，讓加拿大攻佔二、三壘。來自馬林魚的潛力新秀凱西（Owen Caissie）敲高飛犧牲打，為加拿大先馳得點。第5局加拿大靠托羅（Abraham Toro）敲陽春砲添加分數，5局下古巴隊靠古伊貝爾（Yoelkis Guibert）的滾地球護送1分。

第6局古巴隊守備瘋狂「煮粥」，古巴隊二壘手卡佩（Yiddi Cappe）漏接內接飛球，古巴投手羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）發生暴投，讓對手一路跑上三壘。B.奈勒（Bo Naylor）敲二壘安打送回1分，接著A.培瑞茲發生用面罩撈球的違例，讓羅培茲（Otto Lopez）敲適時安攻進2分，加拿大單局拿到3分。

古巴隊首度預賽止步。（美聯社）古巴隊首度預賽止步。（美聯社）

6局下效力日本火腿的A.馬丁尼茲（Ariel Martinez）敲適時安為古巴隊追回1分。但加拿大第8局、第9局各添1分保險分，最終加拿大以7比2收下勝利。

加拿大先發投手關崔爾（Cal Quantrill）主投5局賞5次三振無失分，為加拿大拿到關鍵一勝。加拿大全場有2次守備失誤。

莫伊尼洛主投3.2局被敲4安，賞4次三振、丟3次保送，失掉1分非自責。古巴隊全場有3次守備失誤。古巴隊在小組賽拿到2勝2敗，這是古巴隊首次無法晉級複賽。

波多黎各在小組賽拿到3勝1敗，但因為輸給加拿大，將以A組第二晉級8強複賽。

