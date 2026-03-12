網球》網壇雙子星太狂 美國退休名將：跟其他人差距比三巨頭還大

左起辛納、艾卡拉茲。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納（Jannik Sinner）是近年統治男子網壇的雙子星，對此，退休的美國名將奎雷（Sam Querrey）也大膽表示，兩人與其他人的差距已經比當時三巨頭與其他球員的差距還大。

艾卡拉茲和辛納包辦過去9項大滿貫的男單冠軍，世界排名積分也遙遙領先各家好手，奎雷說：「艾卡拉茲、辛納和其他人的差距，比費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和喬科維奇（Novak Djokovic）當時和其他人的時候還大出許多，這是我們從未見過的最大差距。」

請繼續往下閱讀...

曾執教過阿格西（Andre Agassi）的吉爾伯特（Brad Gilbert）接受《運動畫刊》採訪時表示，自己並沒有忘掉喬科維奇的存在，「但我覺得差距有點大，我們第四到第十與前三存在巨大的差距，但他們配得上這成就，尤其是他們在大滿貫比賽時所展現的穩定性。」

至於外界常常說茲維列夫（Alexander Zverev）或是西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）或許可以挑戰艾卡拉茲和辛納，吉爾伯特認為，大家覺得他們在未來4、5年還能再拿大滿貫冠軍，但艾卡拉茲和辛納這兩個人在20歲時幾乎橫空出世，早已大大削弱了茲維列夫和西西帕斯的機會了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法