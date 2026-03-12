自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》爆冷擊敗美國卻拉傷大腿 義大利捕手提爾將退出國家隊

2026/03/12 09:16

提爾在昨天對上美國的比賽中受傷。（資料照，法新社）提爾在昨天對上美國的比賽中受傷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽B組賽事，義大利在昨天爆冷擊敗擁有強大陣容的美國隊，但陣中捕手提爾（Kyle Teel）卻在比賽途中出現傷勢，導致必須退出國家隊。

6局上半1人出局，提爾相中亞柏格（Ryan Yarbrough）的高位置卡特球一棒拉到右半邊形成二壘安打，但在繞壘時卻不慎拉傷大腿，導致最終只能退場休息，而根據他母隊芝加哥白襪總管蓋茲（Chris Getz）今天的說明，提爾經過檢查後確認為右大腿後側拉傷，預計將缺席4到6週。

提爾在本屆經典賽留下兩場出賽，共6個打數就狂敲4支安打包含1轟，OPS高達2.047，可惜在昨天的戰役中受到傷勢，WBC的旅程將在此畫下句點。

此外根據消息，目前效力雙城的加斯柏（Mickey Gasper）將前往休士頓，預計會是提爾因傷退賽後的替補人選，年紀已30歲的他，生涯在大聯盟只留下兩年出賽紀錄，合計58場出賽繳出.133/.250/.195打擊三圍，wRC+僅32。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中