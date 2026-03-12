經典賽》爆冷擊敗美國卻拉傷大腿 義大利捕手提爾將退出國家隊

提爾在昨天對上美國的比賽中受傷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽B組賽事，義大利在昨天爆冷擊敗擁有強大陣容的美國隊，但陣中捕手提爾（Kyle Teel）卻在比賽途中出現傷勢，導致必須退出國家隊。

6局上半1人出局，提爾相中亞柏格（Ryan Yarbrough）的高位置卡特球一棒拉到右半邊形成二壘安打，但在繞壘時卻不慎拉傷大腿，導致最終只能退場休息，而根據他母隊芝加哥白襪總管蓋茲（Chris Getz）今天的說明，提爾經過檢查後確認為右大腿後側拉傷，預計將缺席4到6週。

提爾在本屆經典賽留下兩場出賽，共6個打數就狂敲4支安打包含1轟，OPS高達2.047，可惜在昨天的戰役中受到傷勢，WBC的旅程將在此畫下句點。

此外根據消息，目前效力雙城的加斯柏（Mickey Gasper）將前往休士頓，預計會是提爾因傷退賽後的替補人選，年紀已30歲的他，生涯在大聯盟只留下兩年出賽紀錄，合計58場出賽繳出.133/.250/.195打擊三圍，wRC+僅32。

White Sox and Team Italy catcher Kyle Teel is leaving with an injury. You could see him in pain just after he rounded first base pic.twitter.com/wOXUqINGgA — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） March 11, 2026

