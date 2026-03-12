經典賽》多明尼加4連勝！8強賽對南韓挑戰史上首見紀錄

小塔提斯敲三分砲。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽冠軍熱門多明尼加今天單場狂敲4轟，率隊以7：5擊敗委內瑞拉，勇奪4連勝，以D組第一晉級8強，台灣時間14日將對上C組第2的南韓隊，而多明尼加差1轟追平單屆最多轟，下一戰將挑戰這項紀錄。

多明尼加首局靠索托夯出先馳得點的2分彈，委內瑞拉下半局反擊，四番康崔拉斯（Willson Contreras）適時安打率隊破蛋，只是多明尼加停不下攻勢，3局上，多明尼加馬提（Ketel Marte）和小葛雷諾雙雙開轟，再添2分。

即便委內瑞拉賈西亞（Maikel Garcia）和阿拉耶茲（Luis Arraez）單局雙長打，率隊追回2分，但4局上，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）夯出3分彈，一棒率多明尼加吞下定心丸。不僅展現強力打擊，投手戰力扣除先發阿爾坎塔拉掉3分，前5名牛棚投手都能有效封鎖委內瑞拉打者。

然而，多明尼加終結者尤里貝（Abner Uribe）9局下連投3次四壞球，0出局被攻佔滿壘，改由阿瓦拉多（Elvis Alvarado）接手，他面對投手前滾地球有機會抓再見雙殺卻暴傳二壘，讓委內瑞拉起死回生，不過最終仍再製造雙殺守備，單局僅掉2分，以2分差驚險奪勝。

多明尼加單場狂敲4轟，開幕戰起4戰猛敲13轟寫下經典賽史上最多，打破2009年墨西哥的前4戰12轟。此外，多明尼加也聽牌單屆最多的14轟，這項紀錄也是2009年墨西哥締造。

多明尼加以4連勝D組第一之姿晉級，14日將對上南韓隊，D組第2的委內瑞拉將在15日強碰衛冕軍日本隊。

