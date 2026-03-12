經典賽》南韓計畫落空！春訓ERA破5、紅雀韓裔火球男無緣國家隊

歐布萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽，南韓隊相隔17年闖進8強複賽。南韓隊總教練柳志炫今天受訪表示，紅雀31歲韓裔火球男歐布萊恩（Riley O'Brien）因為身體狀況的關係，將不會加入南韓隊。

歐布萊恩原本是南韓隊終結者的人選，但他在2月底因小腿受傷，因此無緣國家隊。歐布萊恩已經重返投手丘，本季熱身賽出賽2場，共投1.2局失1分，丟5次保送，沒有送出三振，防禦率為5.40。

請繼續往下閱讀...

《韓聯社》報導，南韓隊今天在邁阿密練球，柳志炫表示，球隊打完首輪賽事後，就與歐布萊恩保持聯絡，「我們保留很多可能性，但他今天主動聯絡我們，表示自己無法加入球隊。紅雀球團也與我們聯繫，我們也與球員本人談過，他其實非常想為我們打球，但認為自己的身體狀況還不足以在這裡登板。」

效力韓職LG雙子的左投孫周永因左手肘發炎，可能需休養10天，加上歐布萊恩無法替補，因此南韓隊將以14名投手陣容迎接8強複賽。南韓隊複賽的對手，將是D組的多明尼加或是委內瑞拉，兩隊都擁有多名大聯盟球星。

南韓隊在C組小組賽4場比賽，被擊出9發全壘打是C組最多。柳志炫提到，南韓隊在預賽最後一場以7比2擊敗澳洲時，投手群的表現已經有所改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法