體育 2026WBC 最新報導

經典賽》最強黑馬！義大利重挫美墨 4連勝勇奪分組第一

2026/03/12 10:17

義大利隊長帕斯昆汀諾單場3響砲。（美聯社）義大利隊長帕斯昆汀諾單場3響砲。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕左右經典賽美國隊晉級與否的B組最終戰，義大利展現超強實力，全場猛敲4轟，包含隊長帕斯昆汀諾的單場3響砲，率隊以9：1大勝墨西哥，狂掃4連勝勇奪分組第一，史上最強美國隊靠義大利救回爭冠希望，驚險以分組第2之姿晉級。

帕斯昆汀諾在大聯盟生涯累積70轟，開幕戰起12打數無安打，今天回神就是在關鍵一戰，分別在2局上、6局上、8局上狂敲3響砲，預賽最終戰宣告完全復活，而4局上，柏提（Jon Berti）也敲陽春砲。

義大利不只能轟，5局上也能打小球，義大利靠安打和四壞1出局攻佔一、三壘，諾里（Dante Nori）短打強迫取分再下一城，隨後義大利攻佔滿壘，馬西（Jakob Marsee）敲出適時安打，猛攻3分大局；7局上，義大利觸身球上壘，柏提安打製造墨西哥外野手處理球失誤，再添1分保險。

義大利隊先發投手諾拉（Aaron Nola）合計69球，投到限制極限退場，5局僅被敲4安，猛飆5次三振，無失分，對墨西哥好投也是最大功臣之一。

義大利連續2年晉級8強，昨天還以8：6大爆冷擊敗美國隊，讓冠軍大熱門瀕臨淘汰的命運，今再淘汰上屆季軍墨西哥，攜手分組第2的美國隊晉級，堪稱本屆最大黑馬，將在台灣時間14日出戰A組第2的波多黎各，美國隊則在15日對上A組第1的加拿大。

義大利隊長帕斯昆汀諾單場3響砲。（法新社）義大利隊長帕斯昆汀諾單場3響砲。（法新社）

